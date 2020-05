Ministério da Saúde libera cloroquina para tratar covid-19 na fase inicial

Como anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro nessa segunda-feira (19), o Ministério da Saúde liberou o uso da hidroxicloquina e cloroquina para o tratamento da covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, já na fase inicial dos sintomas, mesmo que sejam leves.

Comandada interinamente pelo general Eduardo Pazuello, a pasta divulgou nesta quarta-feira (20) o novo protocolo de orientações para o tratamento de pacientes com diagnóstico da doença, que deve ser seguido pelos médicos na rede pública de saúde.

Apesar da falta de evidências científicas sobre a eficácia do remédio, de acordo com o documento, pacientes adultos com sintomas leves podem tomar os medicamentos a partir do primeiro dia. O mesmo ocorre para quem tem sinais moderados e graves.

Especialistas têm alertado para o risco do uso do medicamento, uma vez que ele tem diversos efeitos colaterais graves, que podem até matar. A insistência do presidente no uso da cloroquina e da mudança de protocolo fizeram Nelson Teich pedir demissão na semana passada.

