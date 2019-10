Minicurso de defesa pessoal para mulheres destaca importância da prevenção ao câncer de mama

Realizar atividades físicas rotineiramente gera reflexos positivos na qualidade de vida das pessoas, proporcionando mais saúde e bem-estar.

Pensando nisso, a Escola Bukan de Krav Maga de decidiu oportunizar um minicurso de defesa pessoal para mulheres, com objetivo de demonstrar a importância dos exercícios e a necessidade da preocupação diária com a prevenção ao câncer de mama.

A atividade, realizada em parceria com o CEONC Hospital do Câncer, está programada para os dias 26 e 27 deste mês. Serão duas horas, em cada um dos dias, ensinando sobre essa arte de defesa pessoal israelense, reconhecida mundialmente. Também ocorrerá entrega de material informativo da campanha “Outubro Rosa é todo dia”, com agendamento de mamografias pelo SUS para mulheres a partir dos 40 anos.

Sobre o Krav Maga

O objetivo da Krav Maga é ensinar qualquer pessoa, independente de idade, sexo ou preparo físico, a se defender, em todas as circunstâncias.

“Essa arte marcial israelense visa defesa pessoal. Não tem competição. Não é um aluno competindo contra o outro para ver qual é melhor. É a pessoa contra ela mesma, tentando melhorar a cada dia, a cada treinamento. Procuramos desenvolver autoestima, autoconfiança, autocontrole, deixar a pessoa preparada para situações do dia a dia”, explica o Instrutor de Krav Maga e Oncologista do CEONC, Cleverson Medeiros.

Além da preparação que possibilita proteção e tranquilidade, a arte de defesa pessoal israelense vai ao encontro das indicações médicas, que compreendem o papel relevante das atividades físicas na prevenção a doenças.

“Temos vários estudos que mostram que a incidência de câncer diminui em pessoas que praticam atividades físicas regularmente e aqueles que têm a doença e fazem atividade física toleram melhor o tratamento”, exemplifica Cleverson. “Também se percebe diminuição de efeitos colaterais e das chances de retorno da doença”, complementa.

Com a ação, a ideia da escola foi ser uma ferramenta de propagação da mensagem do Outubro Rosa, divulgando também a modalidade que não é violenta e permite incontáveis benefícios. A preocupação com o câncer de mama tem respaldo em números.

Segundo dados do Inca (Instituto Nacional do Câncer), as estimativas de incidência do câncer de mama para o ano de 2019 indicam o surgimento de pelo menos 59.700 novos casos da doença, o que representa 25% dos cânceres em mulheres, ficando atrás apenas do câncer de pele não melanoma.

Para conscientizar mulheres e comunidade sobre o câncer de mama, neste ano, o CEONC Hospital do Câncer realiza campanha denominada “Outubro Rosa é todo dia”, como forma de reforçar a ideia de que para a prevenção, não há mês ou data específica – todos os dias, são dias para se cuidar. Diversas ações têm sido realizadas e a parceria com a Escola Bukan se soma nessa grande mobilização de conscientização e prevenção.

O minicurso será realizado na Escola Bukan de Krav Maga, localizada na Rua Treze de Maio, nº 1168, no centro de Cascavel. A inscrição custará R$ 20 e todo o valor arrecadado será revertido em prol do projeto “Amor em Fios”, que atua em prol de mulheres e crianças que estão fazendo tratamento quimioterápico.

Para realizar a inscrição, basta entrar em contato com a escola pelas redes sociais: Instagram (@bukan.cascavel) ou Facebook (facebook.com/bukancascavel). Também é possível procurar o CEONC Hospital do Câncer, pelo telefone 3220-4100, procurando pelo Serviço Social.