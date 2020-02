Uma das mais tradicionais corridas do automobilismo brasileiro está de volta: as 1000 Milhas do Brasil, disputadas no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP), começam à meia-noite deste sábado (15). A prova de longa duração que abrirá a temporada do automobilismo nacional terá transmissão ao vivo dos canais Fox Sports, que mostrarão a largada e a chegada da prova.

