Migrantes: Oficina debate inserção no mercado de trabalho

Cascavel – Na próxima terça-feira (24), a OIM (Organização Internacional para as Migrações), Agência da ONU para as Migrações, realiza uma oficina para inserção de migrantes em situação de vulnerabilidade no mercado de trabalho. O evento será na OAB Cascavel.

Ainda há tempo para fazer as inscrições no endereço http://bit.ly/OficinaMigranteCascavel.

Além de debater as trajetórias, o evento pretende propagar conhecimento e resultados de contratações destes profissionais.

O objetivo da capacitação é a implementação de políticas para migrantes em situação de vulnerabilidade no setor privado, esclarecendo mitos e dúvidas sobre o processo de contratação, prestação de assistência e documentação.

Com as oficinas, a OIM e seus parceiros pretendem auxiliar o setor privado no desenvolvimento de ações e políticas corporativas para a contratação de migrantes e refugiados. O intuito é promover a valorização da troca de conhecimentos e a interculturalidade.