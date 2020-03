Metropolitano de Curitiba tem início em alto astral

A categoria Turismo B começa o ano com 29 carros no grid Crédito: Bispo Neto

A categoria Turismo B começa o ano com 29 carros no grid Crédito: Bispo Neto

Em alto astral. Assim começa o Campeonato Metropolitano de Velocidade de Curitiba. A primeira etapa, disputada no fim de semana, contou com 70 carros na pista do Autódromo Internacional de Curitiba, em Pinhais, na Grande Curitiba. A categoria Turismo B teve o melhor grid, com 29 carros. A organização e a promoção foram da M & L Produções Artísticas Ltda, com supervisão da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo).

Em grid único, as categorias Marcas A e Marcas B tiveram bons pegas e algumas surpresas ocasionadas por quebras.

Rafael Balestrin foi o vencedor na Geral e na categoria B na primeira prova. Lúcio Seidel se classificou em segundo e Ozias da Silveira Júnior foi o terceiro. Ruslan Carta Filho ganhou a categoria Marcas A, com Edson Bueno em segundo e Pierre Sabbagh em terceiro. Na segunda prova, foi Ruslan Carta Filho quem ganhou na Geral e garantiu a vitória no Marcas A. Em segundo chegou Ricardo Hilgenstieler, e Wanderlei Berlanda Júnior foi o terceiro colocado.

Na categoria Marcas B, a vitória foi de Lúcio Seidel, com Karl Rauscher em segundo e Ozias da Silveira Júnior em terceiro.

A Turismo B foi a categoria com maior grid na primeira etapa, com 29 carros. Na primeira prova, vitória de Marcelo Cancelli, com Elton de Oliveira em segundo e Sérgio Bucco em terceiro. Na segunda prova, Elton de Oliveira conquistou a primeira colocação, seguido de Ezequiel Dall Asta e Maycon de Oliveira, que foram segundo e terceiro, respectivamente.

As categorias Turismo A e Turismo C foram grid único. José Pederneiras as duas provas da Turismo A. Já na Turismo C, o ganhador da primeira prova foi Evandro Maldonado, enquanto Rafael Colombari foi o vencedor da segunda prova.

A categoria Clássicos teve Armin Kliewer como vencedor da primeira prova e Richard Heidrich como ganhador da segunda.

A segunda etapa do Campeonato Curitibano de Velocidade de Curitiba está marcada para os dias 18 e 19 de abril, no Autódromo Internacional de Curitiba.