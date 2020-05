Metade dos brasileiros sobrevive com menos de R$ 15 por dia, aponta IBGE

Rio de Janeiro – Metade dos brasileiros sobrevive com apenas R$ 438 mensais, ou seja, cerca de 105 milhões de pessoas têm menos de R$ 15 por dia para satisfazer todas as suas necessidades básicas, segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), divulgados nessa quarta-feira (6).

Os resultados são referentes à renda média real domiciliar per capita de 2019, apurada pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua: Rendimento de todas as fontes 2019.

Os 10% mais pobres, equivalente a 20,95 milhões de pessoas, sobreviviam com apenas R$ 112 por mês, ou R$ 3,73 por dia. Em relação a 2018, houve elevação de 0,9% na renda média dessa parcela da população, mas que, em termos reais, permanece inexpressiva: apenas R$ 1 a mais.

Para se ter uma ideia, esse contingente de 136 milhões de pessoas têm renda menor que os R$ 600 do auxílio emergencial oferecido pelo governo federal devido à crise causada pela pandemia de coronavírus.

Por outro lado, o extrato mais rico, equivalente a 1% dos brasileiros, vivia com R$ 17.373 mensais, o que significou um aumento de renda de 2,7% para essa população, que somava pouco mais de 2 milhões de pessoas.

A massa de renda domiciliar obtida de todas as fontes totalizou R$ 294,396 bilhões em 2019, também distribuída de forma desigual. A parcela dos 10% dos brasileiros com os menores rendimentos detinha 0,8% dessa riqueza, enquanto os 10% mais ricos concentravam 42,9% dela.