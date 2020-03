Mesmo sem sintomas, Ratinho Junior passa por exames de coronavírus

O governador do Paraná Carlos Massa Ratinho Junior passou nesta quinta-feira (12) por exames preventivos para detecção do novo coronavírus (Covid-19).

Ratinho Junior integrou a missão internacional brasileira, a convite do presidente Jair Bolsonaro, para apresentar potenciais e oportunidades de negócios no Paraná no Seminário Empresarial Brasil-Estados Unidos, em Miami (EUA).

Com a notícia de que o chefe da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República, Fábio Wajngarten, também integrante da comitiva brasileira, testou positivo para o coronavírus em um primeiro exame, o governador do Paraná decidiu espontaneamente realizar exames preventivos.

A mesma medida foi adotada pelo presidente da Paraná Invest (Agência de Desenvolvimento do Paraná), Eduardo Bekin, que também esteve na viagem aos Estados Unidos.

O governador Carlos Massa Ratinho Junior realiza os exames mesmo sem apresentar qualquer sintoma da presença do coronavírus, assim como ocorre com Eduardo Bekin.