Merluza Copacol com Purê de Batata

Ingredientes:

1 kg de Filé de Merluza Copacol

100 g de farinha de trigo

100 g de fubá

15 tomates cereja

Manjericão e cebolinha a gosto

700 g de batatas

150 ml de leite

50 g de manteiga

2 dentes de alho

Sal, pimenta-do-reino e noz-moscada ralada a gosto

1 litro de óleo para fritar o peixe

Folhas de manjericão para decorar

Modo de preparo:

Tempere os Filés de Merluza Copacol com sal, pimenta, manjericão e cebolinha picada. Depois reserve.

Cozinhe as batatas com casca até ficarem bem macias.

Descasque-as e amasse bem.

Em uma panela aqueça a manteiga com os dentes de alho inteiros, acrescente o leite, o sal, a pimenta e a noz-moscada.

Depois de aquecer bem, retire os dentes de alho e acrescente as batatas amassadas. Mexa bem até ficar uma massa bem homogênea, acerte o tempero e reserve.

Em um prato, misture a farinha de trigo e o fubá. Passe os filés de merluza nesta mistura empanando-os por completo.

Aqueça o óleo e frite os filés até que fiquem dourados.

Monte o prato com uma porção de purê de batata e o filé de merluza, decore com tomatinhos cortados ao meio, folhas de manjericão e cebolinha.

Espaguete ao Pesto Genovês

Para o pesto

1 xícara (chá) de azeite

1 dente de alho

3 xícaras (chá) de folhas de manjericão

2 pedras de gelo

100g de nozes trituradas grosseiramente

4 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado fino

Sal a gosto

Para a massa

1 embalagem de Espaguete (500g)

1 colher (sopa) de sal

Prepare o pesto: coloque no copo do liquidificador o azeite, o alho, o manjericão e o gelo. Utilize a tecla “pulsar” para que esses ingredientes comecem a se incorporar, formando um molho esverdeado. Junte as nozes, o parmesão e, mais uma vez utilize a tecla “pulsar”, apenas para misturar os ingredientes. Prove e se necessário, tempere com um pouco de sal. Reserve.

Prepare a massa: em uma panela grande ferva 5 litros de água com o sal. Cozinhe a massa durante o tempo indicado na embalagem ou até que esteja “al dente”, ou seja, macia, porém resistente à mordida.

Escorra imediatamente e acrescente ao pesto. Misture bem para que toda a massa fique bem envolvida pelo molho e sirva em seguida.

Pudim de milho verde

Ingredientes:

2 latas de milho em conserva

1 lata de leite condensado

2 xícaras de leite

1 xícara de leite de coco

3 ovos

Modo de preparo:

Bater no liquidificador o milho e o leite;

Peneirar o conteúdo do liquidificador em uma peneira fina;

Retornar o conteúdo peneirado ao liquidificador;

Acrescentar o leite condensado, leite de coco e os ovos e bater novamente;

Colocar o conteúdo do liquidificador em uma forma de pudim untada e caramelizada;

Levar ao forno por 45 minutos em banho-maria.

Gelado de morango

Ingredientes:

1/2 litro de creme de leite fresco

1 xícara de chá de açúcar de confeiteiro

1 colher de sopa de essência de baunilha

2 caixas de morango lavados

2 xícaras de chá de suspiros

Modo de preparo:

Em uma batedeira, bata o creme de leite (gelado) e acrescente o açúcar e a baunilha;

Em uma taça, coloque, no fundo, morangos, por cima o creme batido e, por fim, os suspiros;

Faça isso novamente e finalize com morangos;

Coloque para gelar e sirva gelado.