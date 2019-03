Merenda: agricultura familiar é prioridade

Maripá – Com o intuito de incentivar a agricultura familiar local, a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto de Maripá prioriza o setor no fornecimento de alguns alimentos destinados à alimentação escolar. Nessa sexta-feira (8), a Coordenação de Alimentação Escolar se reuniu com os agricultores para definir os produtos que serão entregues às escolas durante o ano.

Verduras, hortaliças, biscoitos e macarrão caseiro, cucas, bolos, sucos, geleias, mandioca, morango e filé de peixe são alguns dos itens fornecidos pelo produtor rural maripaense.

Segundo a nutricionista do Município, Jussara Garcia Rosa França, as frutas também estão inseridas no cardápio: “A fruta permanece na alimentação das crianças, pois, além de ser fonte de vitaminas e minerais, é essencial em cardápios saudáveis”.

Em 2018, Maripá destinou 87,30% dos recursos financeiros repassados pelo FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), por meio do Pnae (Programa Nacional da Alimentação Escolar), na aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural. O recomendado pelo Ministério da Educação é de no mínimo 30%. “Esse número demonstra a preocupação com a qualidade dos alimentos oferecidos nas escolas. O incentivo à agricultura familiar local vem ao encontro com a necessidade das escolas em oferecer alimentos com qualidade aos alunos, promovendo uma alimentação saudável e diversificada”, destaca a secretária de Educação, Cultura e Desporto, Janaína Müller Geraldi.