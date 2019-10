Menos fôlego: Geração de emprego recua 38% no oeste

Cascavel – Ainda em ritmo menor que o observado ano passado, os sete maiores municípios do oeste geraram 810 empregos formais em setembro deste ano, subindo para 4.888 o total de vagas abertas neste ano. Os dois resultados são inferiores ao registrado ano passado, 34,8% e 38%, respectivamente. Para se ter uma ideia, nos primeiros nove meses do ano passado esses municípios já acumulavam 7.891 novas contratações.

No ano, Guaíra e Medianeira têm saldo negativo no ano, com mais demissões que contratações. Guaíra fechou 31 vagas e Medianeira, sete.

No mês passado, apenas Assis Chateaubriand demitiu mais que contratou, fechando com duas vagas negativas.

Mas, dos sete, quatro geraram menos emprego em setembro deste ano que na comparação com setembro de 2018: Cascavel, Foz do Iguaçu, Guaíra e Medianeira.

No mês passado, o destaque ficou com Toledo, que mais contratou em toda a região, com abertura de 268 novos postos de trabalho com carteira assinada, o melhor resultado desde 2014, quando o saldo para o mesmo mês havia sido de 407.

Já Assis e Guaíra tiveram o pior desempenho dos últimos oito anos; e Medianeira foi o pior desde 2014, quando fechou 51 vagas no mês.

No acumulado do ano, destaque positivo também para Toledo, com geração de 932 novos postos de trabalho, melhor saldo desde 2014, ano pré-crise.

Em números absolutos, Cascavel tem o maior saldo gerado no ano, com 2.930 vagas formais, número ligeiramente inferior ao ano passado (2.971), mas quase o dobro de 2017 (1.536).

Paraná abre mais de 59 mil novas vagas de emprego no ano

O Paraná criou 59.295 vagas formais de emprego entre janeiro e setembro de 2019, de acordo com levantamento do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados). O Estado está entre os que mais geraram oportunidades de trabalho no País neste ano, com São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina. Houve crescimento de 2,28% no número de vagas abertas no mercado paranaense em relação ao mesmo período de 2018.

Em setembro, o Paraná registrou 9.218 novas vagas; o saldo é um pouco inferior (3%) ao registrado no mesmo mês do ano passado (9.487).

Segundo o governador Carlos Massa Ratinho Junior, os resultados estão na esteira de um panorama econômico mais favorável ao Paraná. “Organizamos a máquina pública, pacificamos o ambiente de negócios e conseguimos atrair mais de R$ 16 bilhões de investimentos privados neste ano. Também destravamos o processo de abertura de empresas”, afirmou, ressaltando diversas medidas para modernizar a infraestrutura.

Setores

O principal impulsionador do emprego no Estado neste ano foi o setor de serviços, com saldo de 36.343 novos empregos, crescimento de 3,5% em relação ao mesmo período de 2018 – em setembro deste ano foram 4.341 contratações. A construção civil também indica sinais de plena retomada com crescimento de 8,21% no ano, o que representa 9.883 novas vagas.

O terceiro setor que mais contratou foi a indústria de transformação, evidência que já havia sido detectada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), que destacou o Paraná com o maior índice de crescimento na atividade industrial do País entre janeiro e agosto, com 6,5%. No consolidado do ano foram 7.565 novas vagas no setor, aumento de 1,19% em relação a 2018.

Os subsetores que mais contrataram em 2019 na indústria foram química de produtos farmacêuticos, veterinários, perfumaria (1.570); produtos alimentícios, bebidas e álcool etílico (1.464); têxtil do vestuário e artefatos de tecidos (1.457); mecânica (1.256); e metalúrgica (1.124).

A economista Suelen Glinsk, do Departamento do Trabalho da Secretaria de Justiça, Família e Trabalho, disse que os bons números da indústria são fundamentais para o Estado porque é um setor que paga os melhores salários e exige mais qualificação dos empregadores. “O setor industrial ajuda a alavancar todos os outros. Os números foram positivos no mês passado e tivemos crescimento neste mês”, afirmou. “Também observamos um efeito em cadeia no Paraná com a indústria: há novos empregos na construção civil, o que reinsere pessoas no mercado de trabalho e impulsiona a produção e as vendas”.

O Brasil abriu 157.213 postos de trabalho em setembro, equivalente à variação de 0,40% em relação ao estoque no mês anterior. No acumulado do ano, foram criados 761.776 empregos, com variação de 1,98% em relação ao período de janeiro a setembro de 2018.