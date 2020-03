Menino de 11 anos morre de dengue em Umuarama

Um garoto de apenas 11 anos de idade morreu vítima de um dengue grave (hemorrágica) em um hospital de Umuarama. O óbito foi registrado no último sábado (7), depois que o garotinho passou por alguns dias internado.

O menino morava com a família em Perobal (município localizado a 19 quilômetros de Umuarama), quando foi diagnosticado com dengue, assim que passou por atendimento inicial naquele município. Em seguida foi transferido para tratamento no Hospital Norospar.

De acordo com as informações do laudo, Ítalo Souza dos Santos entrou em óbito por volta das 13h vítima de dengue hemorrágica, causa apontada no atestado.

O diagnóstico definitivo será confirmado apenas pelos órgãos de controle e pela Secretaria Estadual de Saúde.

Além de Perobal, Umuarama também está enfrentando uma epidemia de dengue com mais de 700 casos já confirmados. Entre as ações que estão sendo realizadas pela prefeitura, está o atendimento prioritário de pacientes diagnosticados com dengue em um ambulatório de agravos, separado dos postos de saúde e do Pronto Atendimento Municipal, ficando localizado na avenida rio Brando, ao lado do Centro Cultural. O histórico do garoto de 11 anos morto por dengue hemorrágica foi enviado à Secretaria Estadual de Saúde que investigará o caso.

Hepatite

A assessoria do hospital relatou apenas que o paciente tinha 11 anos e deu entrada na quinta-feira (5) com dengue hemorrágica grave, com hepatite fulminante e distúrbios de coagulação grave (que são agravantes causados pela doença). O garoto faleceu em decorrência da dengue grave na tarde de sábado (7). O Laboratório Central do Paraná (Lacen) não precisa de notificação neste caso em específico.