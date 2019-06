Melo anuncia nova parceria após título

Rio de Janeiro – Disputando o torneio ao lado do australiano John Peers, Bruno Soares conquistou o título do ATP 250 de Sttutgart, na Alemanha, no fim de semana. A dupla bateu o indiano Rohan Bopanna e o canadense Denis Shapovalov por 2 sets a 0. Foi a 31ª vitória do tenista mineiro que disputou 60 finais do Circuito Mundial.

Foi o segundo troféu de Soares em Sttutgart, onde havia sido campeão em 2017 ao lado do britânico Jamie Murray. Na grama, foi o sexto título do mineiro, que disputou o primeiro e último torneio ao lado de Peers. Depois de desfazer a parceria com Murray, o brasileiro anunciou que começará a jogar com Mate Pavic, da Croácia, a partir da semana que vem, em Queen´s.