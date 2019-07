Melhores drinks para levar para a praia

As viagens com os amigos são ótimas para relaxar e se divertir. São momentos inesquecíveis e que geram lembranças incríveis que vão causar nostalgia e muita risada.

Nas épocas mais quentes, os destinos preferidos – e mais práticos – são as praias. Afinal, em muitos casos, basta fazer as malas na véspera, juntar um grupo de amigos em um ou mais carros e pronto, em questão de uma hora vocês estarão na praia.

Claro que, de vez em quando, vale a pena um destino mais elaborado, que vai exigir algumas horas dentro de um avião. No entanto, aquela viagem rápida, de ir e voltar no mesmo dia, também é válida.

Praia, geralmente, é sinônimo de calor – e consequentemente – de drinks refrescantes. Então, descubra agora quais são os melhores drinks para levar para este destino, sejam eles alcoólicos ou não.

Caipirinha

A velha e boa caipirinha precisa estar nesta lista. A novidade é que você não precisa se manter apenas no sabor limão e pode apostar em outras frutas, inclusive as que estão em alta no verão.

Você vai precisar de açúcar, uma fruta a sua escolha, gelo e vodca ou cachaça. Primeiro é só amassar a fruta com o açúcar, em seguida adicione bastante gelo e complete o copo com vodca ou cachaça.

Batida de frutas

Esta opção pode ou não ser alcoólica, tudo depende do ânimo dos seus amigos. Você precisa apenas de uma fruta (abacaxi, morangos, maracujá) ou do suco de pacotinho com sabor de alguma fruta que agrade a todos.

Despeje no liquidificador com leite, leite condensado e um pouquinho de vodka. Se preferirem a opção sem álcool, coloque um pouco mais de leite na receita.

Depois de pronto, antes de servir nos copos, não se esqueça do gelo, para deixar a bebida bem refrescante.

Espumante com picolé

Para aqueles que gostam de uma bebida mais docinha e não dispensam um bom picolé de frutas, a mistura fica deliciosa. O melhor é que é bastante fácil de fazer. Se quiser, pode comprar os picolés prontos, mas também há a opção de fazer em casa, usando o suco de frutas.

Coloque o picolé dentro de uma taça e vá servindo o espumante aos poucos. O truque é deixar a bebida gelada também, para dar aquele toque especial. Perfeito para uma comemoração na praia ou para o réveillon.

Piña Colada

A Piña Colada é outro drink que pode ser com ou sem álcool. A versão tradicional leva álcool e é fácil de ser preparada. Você precisa de suco de abacaxi, leite de coco, leite condensado, gelo e rum. Basta adicionar todos os ingredientes em um liquidificador ou coqueteleira e mexer.

Para a versão não alcoólica, basta remover o rum. O modo de preparo é o mesmo.

Catuaba com água tônica

Para aqueles que gostam de Catuaba, há uma opção de drink para a praia. Basta misturar três partes da bebida para cada uma de água tônica. Não se esqueça do gelo e, se quiser dar um toque especial, adicione algumas frutas picadas.

É importante que sejam frutas cítricas, então o recomendado é apostar na laranja ou no limão, mas somente algumas rodelas.

Mimosa

Mais um drink prático. Tudo que você precisa ter por perto é uma garrafa de espumante e suco de laranja. Vale até apostar na versão de caixinha. São três partes de espumante para cada uma de suco.

Sirva em taças e coloque uma pequena rodela de laranja para enfeitar o copo. Se não quiser usar gelo, deixe tanto o suco quanto o espumante na geladeira, para garantir que a temperatura da bebida esteja agradável para o clima mais quente.

Coquetel de frutas

Para fugir das opções com álcool, a sugestão é abusar das frutas. Este coquetel não é tão difícil de fazer, mas você precisa ter um liquidificador por perto. Precisa de meia manga, meia xícara de suco de laranja, uma xícara de morangos e refrigerante de limão a sua escolha.

Deixe o refri gelando e enquanto isso bata no liquidificador a manga, o suco de laranja e os morangos. Coe, para tirar os pedaços de fruta que possam ter sobrado.

Coloque uma ou duas pedras de gelo em um copo a sua escolha e adicione apenas um pouco de suco, o ideal é que seja menos da metade do copo. Complete o restante com o refrigerante de limão e seu coquetel de frutas estará finalizado.

Gostou destas receitas de bebidas para a praia? Dá para agradar a todos os públicos, desde os que preferem drinks alcoólicos até os que gostam de bebidas sem álcool.