Meio Ambiente alerta para onça no Lago Municipal

Com o registro do atropelamento da onça parda na BR-467, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, a partir dessa terça-feira (30), está orientando a população para que não frequente o Lago Municipal entre 19h e 7h, como medida preventiva.

Ainda não há necessidade ou decisão para o fechamento do Lago Municipal, como ocorreu em julho de 2018, quando uma onça parda foi capturada. O trabalho de monitoramento já está sendo realizado na região do Lago Municipal.

