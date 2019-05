Médico pioneiro do Oeste do PR morre aos 83 anos

O médico Aurélio Regazzo faleceu hoje (31) em casa aos 83 anos, em Nova Aurora, onde mantém o tradicional hospital da família. O generalista dedicou a vida à profissão atendendo no SUS (Sistema Único de Saúde) e também atuou na política – foi prefeito por dois mandatos – de 1982 à 1988 e 1992 a 1996.

O velório ocorre na Igreja Matriz São Roque – o sepultamento será às 17h dessa sexta-feira.

Nas redes sociais, amigos e admiradores deixaram palavras de agradecimento. Em recente vídeo gravado pelo vereador Vilmar Abatti, Regazzo parabenizou os trabalhadores, no dia 1º de maio. “Melhor coisa que tem ao ser humano é o trabalho. É a oração das orações. Quando trabalhamos estamos perto de Deus”, disse o médico.

O município decretou ponto facultativo – o atendimento no Paço está suspenso.