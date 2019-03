Medicamentos ficam mais caros dia 1º

Cascavel – Itens básicos à saúde entram no início da semana para a vasta lista de tudo o que está ficando mais caro aos brasileiros. O aumento médio é de quase 5%. Este é o reajuste anual dos medicamentos previsto em lei e é feito com análise da Cmed (Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos) vinculado à Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

Entre os itens levados em consideração na hora de aumentar o preço estão: IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) e fatores externos, como produtividade da indústria, inflação, alterações no câmbio e gastos com energia elétrica.

A metodologia tem como foco a garantia de que o preço máximo não seja superior ao menor valor encontrado em alguns países, como Estados Unidos, Austrália e Canadá.

Como os valores se referem ao preço máximo das drogas, pode ser que o reajuste não seja sentido imediatamente no bolso. E, como se trata de um setor concorrido, a indústria pode não repassar todos os ajustes ao consumidor. Geralmente isso não é uma regra. “Infelizmente, isso vai agravar ainda mais a dificuldade de quem não consegue seguir o tratamento prescrito por um especialista por falta de condições em custeá-lo, ou que já o faz com algum sacrifício”, declarou Luiz Monteiro, presidente da Associação Brasileira das Empresas Operadoras de PBM (Programas de Benefício em Medicamentos).