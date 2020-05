Medianeira segue com rodízio no abastecimento em maio

Tabela Rodízio Medianeira – 17 a 30/04

DATA BAIRROS

SEXTA-FEIRA (01) Nazaré (no quadrante das ruas Rio Grande do Sul, São Paulo, Veranópolis e Avenida Iguaçu), Jardim Florido, Parque Alvorada, Jardim Ipê, Ipezinho, Centro (no quadrante das ruas 24 de Outubro, Pedro Soccol, Veranópolis e Soledade), São Cristóvão (no quadrante da Avenida Soledade com a Londrina, 24 de Outubro e Pará), Condá (no quadrante das ruas São Luiz, Canafístula, Krão e Minuano e no quadrante das ruas Tupy, Maranhão, Minuano e 24 de Outubro) e Puerari (no quadrante das ruas Krão, Canários, São Luiz e Papagaios).

SÁBADO (02) Itaipu, Mutirão, Independência, Dom Pedro, Pavan, Pedreira, Berneck e Pinandi.

DOMINGO (03) Santos Dumont, Jardim Universidade, Cidade Alta 1 e 2, Nazaré, Centro (no quadrante das ruas Pedro Socool, Lagoa Vermelha, Avenida Veranópolis e Avenida Soledade), São Cristóvão (no quadrante da Avenida Soledade, ruas Londrina, Pará e Lagoa Vermelha), Panorâmico, Jardim Tropical, Ecoville, Veneza, Nature Ville, Portal do Lago, Pioneiros, Portugal, Europa, Vila Nova, Área Industrial, Jardim Belo Horizonte, loteamentos Ana Cláudia, De Bastiani, Paglia, Vila Verde e Bermadi, Vendrame, Condá (no quadrante das ruas Tupi, São Luiz, Krão e Belém) e Puerari (no quadrante das ruas Krão, Gralha Azul, São Luiz e Jabuticabas).

SEGUNDA-FEIRA (04) Nazaré (no quadrante das ruas Rio Grande do Sul, São Paulo, Veranópolis e Avenida Iguaçu), Jardim Florido, Parque Alvorada, Jardim Ipê, Ipezinho, Centro (no quadrante das ruas 24 de Outubro, Pedro Soccol, Veranópolis e Soledade), São Cristóvão (no quadrante da Avenida Soledade com a Londrina, 24 de Outubro e Pará), Condá (no quadrante das ruas São Luiz, Canafístula, Krão e Minuano e no quadrante das ruas Tupy, Maranhão, Minuano e 24 de Outubro) e Puerari (no quadrante das ruas Krão, Canários, São Luiz e Papagaios).

TERÇA-FEIRA (05) Itaipu, Mutirão, Independência, Dom Pedro, Pavan, Pedreira, Berneck e Pinandi.

QUARTA-FEIRA (06) Santos Dumont, Jardim Universidade, Cidade Alta 1 e 2, Nazaré, Centro (no quadrante das ruas Pedro Socool, Lagoa Vermelha, Avenida Veranópolis e Avenida Soledade), São Cristóvão (no quadrante da Avenida Soledade, ruas Londrina, Pará e Lagoa Vermelha), Panorâmico, Jardim Tropical, Ecoville, Veneza, Nature Ville, Portal do Lago, Pioneiros, Portugal, Europa, Vila Nova, Área Industrial, Jardim Belo Horizonte, loteamentos Ana Cláudia, De Bastiani, Paglia, Vila Verde e Bermadi, Vendrame, Condá (no quadrante das ruas Tupi, São Luiz, Krão e Belém) e Puerari (no quadrante das ruas Krão, Gralha Azul, São Luiz e Jabuticabas).

QUINTA-FEIRA (07) Nazaré (no quadrante das ruas Rio Grande do Sul, São Paulo, Veranópolis e Avenida Iguaçu), Jardim Florido, Parque Alvorada, Jardim Ipê, Ipezinho, Centro (no quadrante das ruas 24 de Outubro, Pedro Soccol, Veranópolis e Soledade), São Cristóvão (no quadrante da Avenida Soledade com a Londrina, 24 de Outubro e Pará), Condá (no quadrante das ruas São Luiz, Canafístula, Krão e Minuano e no quadrante das ruas Tupy, Maranhão, Minuano e 24 de Outubro) e Puerari (no quadrante das ruas Krão, Canários, São Luiz e Papagaios).

SEXTA-FEIRA (08) Itaipu, Mutirão, Independência, Dom Pedro, Pavan, Pedreira, Berneck e Pinandi.

SÁBADO (09) Santos Dumont, Jardim Universidade, Cidade Alta 1 e 2, Nazaré, Centro (no quadrante das ruas Pedro Socool, Lagoa Vermelha, Avenida Veranópolis e Avenida Soledade), São Cristóvão (no quadrante da Avenida Soledade, ruas Londrina, Pará e Lagoa Vermelha), Panorâmico, Jardim Tropical, Ecoville, Veneza, Nature Ville, Portal do Lago, Pioneiros, Portugal, Europa, Vila Nova, Área Industrial, Jardim Belo Horizonte, loteamentos Ana Cláudia, De Bastiani, Paglia, Vila Verde e Bermadi, Vendrame, Condá (no quadrante das ruas Tupi, São Luiz, Krão e Belém) e Puerari (no quadrante das ruas Krão, Gralha Azul, São Luiz e Jabuticabas).

DOMINGO (10) Nazaré (no quadrante das ruas Rio Grande do Sul, São Paulo, Veranópolis e Avenida Iguaçu), Jardim Florido, Parque Alvorada, Jardim Ipê, Ipezinho, Centro (no quadrante das ruas 24 de Outubro, Pedro Soccol, Veranópolis e Soledade), São Cristóvão (no quadrante da Avenida Soledade com a Londrina, 24 de Outubro e Pará), Condá (no quadrante das ruas São Luiz, Canafístula, Krão e Minuano e no quadrante das ruas Tupy, Maranhão, Minuano e 24 de Outubro) e Puerari (no quadrante das ruas Krão, Canários, São Luiz e Papagaios).

SEGUNDA-FEIRA (11) Itaipu, Mutirão, Independência, Dom Pedro, Pavan, Pedreira, Berneck e Pinandi.

TERÇA-FEIRA (12) Santos Dumont, Jardim Universidade, Cidade Alta 1 e 2, Nazaré, Centro (no quadrante das ruas Pedro Socool, Lagoa Vermelha, Avenida Veranópolis e Avenida Soledade), São Cristóvão (no quadrante da Avenida Soledade, ruas Londrina, Pará e Lagoa Vermelha), Panorâmico, Jardim Tropical, Ecoville, Veneza, Nature Ville, Portal do Lago, Pioneiros, Portugal, Europa, Vila Nova, Área Industrial, Jardim Belo Horizonte, loteamentos Ana Cláudia, De Bastiani, Paglia, Vila Verde e Bermadi, Vendrame, Condá (no quadrante das ruas Tupi, São Luiz, Krão e Belém) e Puerari (no quadrante das ruas Krão, Gralha Azul, São Luiz e Jabuticabas).

QUARTA-FEIRA (13) Nazaré (no quadrante das ruas Rio Grande do Sul, São Paulo, Veranópolis e Avenida Iguaçu), Jardim Florido, Parque Alvorada, Jardim Ipê, Ipezinho, Centro (no quadrante das ruas 24 de Outubro, Pedro Soccol, Veranópolis e Soledade), São Cristóvão (no quadrante da Avenida Soledade com a Londrina, 24 de Outubro e Pará), Condá (no quadrante das ruas São Luiz, Canafístula, Krão e Minuano e no quadrante das ruas Tupy, Maranhão, Minuano e 24 de Outubro) e Puerari (no quadrante das ruas Krão, Canários, São Luiz e Papagaios).

QUINTA-FEIRA (14) Itaipu, Mutirão, Independência, Dom Pedro, Pavan, Pedreira, Berneck e Pinandi.

SEXTA-FEIRA (15) Santos Dumont, Jardim Universidade, Cidade Alta 1 e 2, Nazaré, Centro (no quadrante das ruas Pedro Socool, Lagoa Vermelha, Avenida Veranópolis e Avenida Soledade), São Cristóvão (no quadrante da Avenida Soledade, ruas Londrina, Pará e Lagoa Vermelha), Panorâmico, Jardim Tropical, Ecoville, Veneza, Nature Ville, Portal do Lago, Pioneiros, Portugal, Europa, Vila Nova, Área Industrial, Jardim Belo Horizonte, loteamentos Ana Cláudia, De Bastiani, Paglia, Vila Verde e Bermadi, Vendrame, Condá (no quadrante das ruas Tupi, São Luiz, Krão e Belém) e Puerari (no quadrante das ruas Krão, Gralha Azul, São Luiz e Jabuticabas).

SÁBADO (16) Nazaré (no quadrante das ruas Rio Grande do Sul, São Paulo, Veranópolis e Avenida Iguaçu), Jardim Florido, Parque Alvorada, Jardim Ipê, Ipezinho, Centro (no quadrante das ruas 24 de Outubro, Pedro Soccol, Veranópolis e Soledade), São Cristóvão (no quadrante da Avenida Soledade com a Londrina, 24 de Outubro e Pará), Condá (no quadrante das ruas São Luiz, Canafístula, Krão e Minuano e no quadrante das ruas Tupy, Maranhão, Minuano e 24 de Outubro) e Puerari (no quadrante das ruas Krão, Canários, São Luiz e Papagaios).

DOMINGO (17) Itaipu, Mutirão, Independência, Dom Pedro, Pavan, Pedreira, Berneck e Pinandi.

SEGUNDA-FEIRA (18) Santos Dumont, Jardim Universidade, Cidade Alta 1 e 2, Nazaré, Centro (no quadrante das ruas Pedro Socool, Lagoa Vermelha, Avenida Veranópolis e Avenida Soledade), São Cristóvão (no quadrante da Avenida Soledade, ruas Londrina, Pará e Lagoa Vermelha), Panorâmico, Jardim Tropical, Ecoville, Veneza, Nature Ville, Portal do Lago, Pioneiros, Portugal, Europa, Vila Nova, Área Industrial, Jardim Belo Horizonte, loteamentos Ana Cláudia, De Bastiani, Paglia, Vila Verde e Bermadi, Vendrame, Condá (no quadrante das ruas Tupi, São Luiz, Krão e Belém) e Puerari (no quadrante das ruas Krão, Gralha Azul, São Luiz e Jabuticabas).

TERÇA-FEIRA (19) Nazaré (no quadrante das ruas Rio Grande do Sul, São Paulo, Veranópolis e Avenida Iguaçu), Jardim Florido, Parque Alvorada, Jardim Ipê, Ipezinho, Centro (no quadrante das ruas 24 de Outubro, Pedro Soccol, Veranópolis e Soledade), São Cristóvão (no quadrante da Avenida Soledade com a Londrina, 24 de Outubro e Pará), Condá (no quadrante das ruas São Luiz, Canafístula, Krão e Minuano e no quadrante das ruas Tupy, Maranhão, Minuano e 24 de Outubro) e Puerari (no quadrante das ruas Krão, Canários, São Luiz e Papagaios).

QUARTA-FEIRA (20) Itaipu, Mutirão, Independência, Dom Pedro, Pavan, Pedreira, Berneck e Pinandi.

QUINTA-FEIRA (21) Santos Dumont, Jardim Universidade, Cidade Alta 1 e 2, Nazaré, Centro (no quadrante das ruas Pedro Socool, Lagoa Vermelha, Avenida Veranópolis e Avenida Soledade), São Cristóvão (no quadrante da Avenida Soledade, ruas Londrina, Pará e Lagoa Vermelha), Panorâmico, Jardim Tropical, Ecoville, Veneza, Nature Ville, Portal do Lago, Pioneiros, Portugal, Europa, Vila Nova, Área Industrial, Jardim Belo Horizonte, loteamentos Ana Cláudia, De Bastiani, Paglia, Vila Verde e Bermadi, Vendrame, Condá (no quadrante das ruas Tupi, São Luiz, Krão e Belém) e Puerari (no quadrante das ruas Krão, Gralha Azul, São Luiz e Jabuticabas).

SEXTA-FEIRA (22) Nazaré (no quadrante das ruas Rio Grande do Sul, São Paulo, Veranópolis e Avenida Iguaçu), Jardim Florido, Parque Alvorada, Jardim Ipê, Ipezinho, Centro (no quadrante das ruas 24 de Outubro, Pedro Soccol, Veranópolis e Soledade), São Cristóvão (no quadrante da Avenida Soledade com a Londrina, 24 de Outubro e Pará), Condá (no quadrante das ruas São Luiz, Canafístula, Krão e Minuano e no quadrante das ruas Tupy, Maranhão, Minuano e 24 de Outubro) e Puerari (no quadrante das ruas Krão, Canários, São Luiz e Papagaios).

SÁBADO (23) Itaipu, Mutirão, Independência, Dom Pedro, Pavan, Pedreira, Berneck e Pinandi.

DOMINGO (24) Santos Dumont, Jardim Universidade, Cidade Alta 1 e 2, Nazaré, Centro (no quadrante das ruas Pedro Socool, Lagoa Vermelha, Avenida Veranópolis e Avenida Soledade), São Cristóvão (no quadrante da Avenida Soledade, ruas Londrina, Pará e Lagoa Vermelha), Panorâmico, Jardim Tropical, Ecoville, Veneza, Nature Ville, Portal do Lago, Pioneiros, Portugal, Europa, Vila Nova, Área Industrial, Jardim Belo Horizonte, loteamentos Ana Cláudia, De Bastiani, Paglia, Vila Verde e Bermadi, Vendrame, Condá (no quadrante das ruas Tupi, São Luiz, Krão e Belém) e Puerari (no quadrante das ruas Krão, Gralha Azul, São Luiz e Jabuticabas).

SEGUNDA-FEIRA (25) Nazaré (no quadrante das ruas Rio Grande do Sul, São Paulo, Veranópolis e Avenida Iguaçu), Jardim Florido, Parque Alvorada, Jardim Ipê, Ipezinho, Centro (no quadrante das ruas 24 de Outubro, Pedro Soccol, Veranópolis e Soledade), São Cristóvão (no quadrante da Avenida Soledade com a Londrina, 24 de Outubro e Pará), Condá (no quadrante das ruas São Luiz, Canafístula, Krão e Minuano e no quadrante das ruas Tupy, Maranhão, Minuano e 24 de Outubro) e Puerari (no quadrante das ruas Krão, Canários, São Luiz e Papagaios).

TERÇA-FEIRA (26) Itaipu, Mutirão, Independência, Dom Pedro, Pavan, Pedreira, Berneck e Pinandi.

QUARTA-FEIRA (27) Santos Dumont, Jardim Universidade, Cidade Alta 1 e 2, Nazaré, Centro (no quadrante das ruas Pedro Socool, Lagoa Vermelha, Avenida Veranópolis e Avenida Soledade), São Cristóvão (no quadrante da Avenida Soledade, ruas Londrina, Pará e Lagoa Vermelha), Panorâmico, Jardim Tropical, Ecoville, Veneza, Nature Ville, Portal do Lago, Pioneiros, Portugal, Europa, Vila Nova, Área Industrial, Jardim Belo Horizonte, loteamentos Ana Cláudia, De Bastiani, Paglia, Vila Verde e Bermadi, Vendrame, Condá (no quadrante das ruas Tupi, São Luiz, Krão e Belém) e Puerari (no quadrante das ruas Krão, Gralha Azul, São Luiz e Jabuticabas).

QUINTA-FEIRA (28) Nazaré (no quadrante das ruas Rio Grande do Sul, São Paulo, Veranópolis e Avenida Iguaçu), Jardim Florido, Parque Alvorada, Jardim Ipê, Ipezinho, Centro (no quadrante das ruas 24 de Outubro, Pedro Soccol, Veranópolis e Soledade), São Cristóvão (no quadrante da Avenida Soledade com a Londrina, 24 de Outubro e Pará), Condá (no quadrante das ruas São Luiz, Canafístula, Krão e Minuano e no quadrante das ruas Tupy, Maranhão, Minuano e 24 de Outubro) e Puerari (no quadrante das ruas Krão, Canários, São Luiz e Papagaios).

SEXTA-FEIRA (29) Itaipu, Mutirão, Independência, Dom Pedro, Pavan, Pedreira, Berneck e Pinandi.

SÁBADO (30) Santos Dumont, Jardim Universidade, Cidade Alta 1 e 2, Nazaré, Centro (no quadrante das ruas Pedro Socool, Lagoa Vermelha, Avenida Veranópolis e Avenida Soledade), São Cristóvão (no quadrante da Avenida Soledade, ruas Londrina, Pará e Lagoa Vermelha), Panorâmico, Jardim Tropical, Ecoville, Veneza, Nature Ville, Portal do Lago, Pioneiros, Portugal, Europa, Vila Nova, Área Industrial, Jardim Belo Horizonte, loteamentos Ana Cláudia, De Bastiani, Paglia, Vila Verde e Bermadi, Vendrame, Condá (no quadrante das ruas Tupi, São Luiz, Krão e Belém) e Puerari (no quadrante das ruas Krão, Gralha Azul, São Luiz e Jabuticabas).