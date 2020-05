Medianeira registra a sexta morte por dengue

O Município de Medianeira confirma mais uma morte por dengue. A vítima é uma mulher de 73 anos, que tinha comorbidades. Esse é o sexto óbito causado pela doença neste ano. Não foi divulgado o dia do falecimento.

Em Medianeira há 1.455 casos de dengue, com 1.898 notificações, conforme boletim epidemiológico divulgado nesta terça-feira (5).

LEIA TAMBÉM: Foz registra a sexta morte por dengue

Sintomas

Os principais sintomas da dengue são febre alta com início súbito, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, manchas e erupções avermelhadas semelhantes ao sarampo ou rubéola, principalmente no tórax e membros superiores, náuseas e vômitos, perda de paladar e de apetite, tonturas, dores no corpo.