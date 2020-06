Medianeira inicia terceira etapa de distribuição de alimentos para alunos da rede municipal nesta quinta-feira

A prefeitura de Medianeira inicia nesta quinta-feira (25) a terceira etapa de distribuição das cestas básicas e alimentos da Agricultura Familiar para as famílias dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino.

Em virtude da pandemia a Secretaria de Educação e Cultura pede para que somente um membro da família se desloque para receber a cesta na unidade escolar, respeitando o dia e o horário definido.

Para a pessoa que for retirar a cesta, é obrigatório o uso de máscara, e não será entregue a crianças menores de 14 anos e idosos com 60 anos ou mais.



CRONOGRAMA:

Dia 25/06/2020

– Das 10h até as 14h – Escola Carlos Lacerda

Dia 26/06/2020

– Das 08h30 até as 14h – CMEI Mundo Mágico

– Das 08h30 até as 14h – Escola José Lorenzoni

– Das 08h30 até as 14h – CMEI Rose Mary Pelissari

– Das 09h até as 14h – Escola Jayme Canet

– Das 09h até as 14h – CMEI Bebê Feliz

– Das 09h30 até as 14h – Escola Ulysses Guimarães

– Das 09h30 até as 14h – Escola Plínio Tourinho

– Das 10h até as 14h – Escola Semíramis de Barros Braga

– Das 10h até as 14h – CMEI Moacir Micheletto

– Das 10h até as 14h – Escola Fernando Pessoa

Dia 29/06/2020

– Das 08h30 até as 14h – CMEI Silvia Pereira Donel

– Das 08h30 até as 14h – Escola Grizelde Romig Fischborn

– Das 09h até as 14h – Escola Idalina Pasquoto Bonatto

– Das 09h até as 14h – CMEI Sonho de Criança

– Das 09h30 até as 14h – Escola Ângelo Darolt

– Das 09h30 até as 14h – Escola João Guimarães Rosa

– Das 09h30 até as 14h- CMEI Pequeno Polegar

– Das 10h até as 14h – CMEI Pequeno Príncipe

– Das 10h até as 14h – Escola João Paulo II