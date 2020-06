Medianeira confirma mais 93 casos de covid-19

A Secretaria de Saúde de Medianeira confirmou mais 93 casos de covid-19 nesta segunda-feira (29). Dos casos novos, 45 são do sexo feminino e 48 do sexo masculino, com idade entre 01 a 81 anos.

Outras 586 pessoas estão em monitoramento domiciliar, destas 156 apresentam sintomas e estão sendo tratadas como casos suspeitos. Dos 272 casos confirmados da covid-19 em Medianeira, 63 já cumpriram o isolamento domiciliar, estão assintomáticos e recuperados, 197 estão em isolamento domiciliar, sete em leito clínico e cinco na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

Dos casos suspeitos, 325 foram descartados e 928 pessoas receberam alta do monitoramento, pois não apresentaram sintomas após o período de monitoramento domiciliar.

Pessoas que voltaram de viagens de locais com casos positivos da doença ou tiveram contato com pessoas infectadas, mesmo não apresentando sintomas da doença precisam ficar em isolamento domiciliar e devem avisar a Secretaria de Saúde através dos telefones: 3264-8690 ou 98821-4711(whatsApp). Estes telefones estão também disponíveis para todas as pessoas que apresentarem sintomas de gripe, para entrarem em contato e ter a devida orientação.