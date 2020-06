Medianeira anuncia nesta segunda-feira novas medidas restritivas para conter o avanço da covid-19

A Prefeitura de Medianeira deve anunciar nesta segunda-feira (15), novas medidas restritivas em relação ao isolamento social e horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais.

As medidas devem ser anunciadas após o relaxamento por parte da população à prevenção e cuidados para evitar novos casos da covid-19 no município, o que foi verificado na última sexta-feira (12).

O prefeito de Medianeira, Ricardo Endrigo, junto com o Comitê da Crise e os setores da área da Saúde, devem divulgar novas medidas, talvez até mais duras que as anteriores, para evitar uma explosão de casos de covid-19 no município.

O município tem 27 casos confirmados da covid-19.