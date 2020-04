MEC prorroga prazo para retorno de aulas presenciais

Em portaria (nº 395) publicada quinta-feira (16) no Diário Oficial da União, o Ministério da Educação prorrogou até 17 de maio o reinício das aulas presenciais de instituições de educação superior integrante do sistema federal de ensino, que compreende as instituições federais de educação superior, as instituições de educação superior criadas e mantidas pela iniciativa privada e os órgãos federais de educação superior.

Mais precisamente, o novo decreto assinado pelo ministro Abraham Weintraub prorroga por mais 30 dias o prazo previsto para “a substituição das disciplinas presenciais, em andamento, por aulas que utilizem meios e tecnologias de informação e comunicação”, de que trata o Art. 1º da portaria anterior, nº 343, de 17 de março.

A nova medida segue orientações do Ministério da Saúde para prevenir a transmissão do novo coronavírus, e acabou servindo também de base para outras instituições de ensino, como anunciado por uma rede privada de educação infantil em Cascavel (PR), que só reabrirá as portas no dia 18 de maio. Na mesma cidade, a Univel, da rede privada de ensino superior, anunciou nas redes sociais que tem previsão de retorno das aulas presenciais no dia 4 de maio.