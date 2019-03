Sucesso nos anos anteriores, a Universidade Paranaense – Unipar lança mais uma turma do MBA em Empreendedorismo & Coaching. O curso tem como foco proporcionar aos profissionais de diversas áreas o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e, principalmente, atitudes de liderança, criatividade, inovação e gestão empresarial dinâmica. A área atende à demanda de profissionais com formação em Administração, Direito, Ciências Contábeis, Economia, Enfermagem, Odontologia, Psicologia, Arquitetura e muitos outros. Todos os módulos foram criados com a ideia de instrumentalizar os alunos para a identificação de oportunidades de novos empreendimentos, por meio da inovação e criatividade. Para isso, farão parte das discussões temas como coaching executivo, liderança; tipos de coaching, estratégia & empreendedorismo, Inovação & Logística; Inovação & Produção; Introdução a Prática do Líder Coach, investimentos & negócios, tendências & mercado.