Mau uso de lente de contato pode cegar; calor aumenta risco

A opacidade da córnea, lente externa do olho, é a terceira maior causa de cegueira global de acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde). Afeta no mundo um dos olhos de 30 milhões de pessoas e os dois olhos de 10 milhões.

Segundo o oftalmologista Leôncio Queiroz Neto, do Instituto Penido Burnier, no Brasil, o mau uso de lente contato é importante causa das opacificações. Isso porque os prontuários do hospital mostram que dois em cada dez usuários usam lentes vencidas ou cometem falhas na manutenção e no armazenamento.

O especialista diz que, no verão, o risco de opacificações decorrentes desses deslizes é ainda maior. Isso porque o calor cria o ambiente perfeito para a proliferação de bactérias que sobrevivem na pele, na água, no ar, na areia e na terra. “Basta um descuido na limpeza das lentes e do estojo, ou deixar cair uma gota de água dentro do olho para contrair infecção”, alerta.

Por isso, não é exagero recomendar jamais entrar na praia ou na piscina usando lente de contato. Afinal, a água é o principal veículo transmissor da acanthamoeba, um parasita que corrói a córnea e é de difícil controle.

Sinais de alerta

Queiroz Neto afirma que os sinais de contaminação da córnea pelo mau uso de lente são: dor nos olhos, vermelhidão, sensação de corpo estranho, lacrimejamento, diminuição da visão e sensibilidade à luz.

Ficar com os olhos vermelhos depois de um dia inteiro na praia pode sinalizar só uma irritação passageira, mas também pode indicar uma infecção. Por isso, ao primeiro desconforto a recomendação é retirar a lente do olho e consultar um oftalmologista imediatamente.

Como higienizar

O especialista afirma que um erro comum cometido na manutenção das lentes de contato é lavar com soro fisiológico. A única forma de eliminar os microrganismos é lavar e enxaguar com solução higienizadora tanto as lentes quanto o estojo. Caso aconteça uma reação alérgica a alguma substância da solução higienizadora, Queiroz Neto afirma que o último enxague pode ser feito com soro fisiológico de dosagem única para hidratar a lente. Isso porque o soro não tem conservante e, se ficar guardado depois de aberto, contamina os olhos caso seja aplicado nas lentes.

Retire a lente durante o sono

Leôncio Queiroz Neto ressalta que até as lentes indicadas para uso noturno devem ser retiradas durante o sono. Isso porque, quando estamos acordados, a córnea se alimenta da lágrima e do oxigênio retirado do ar. Quando dormimos, além de a produção da lágrima ser menor, a lente funciona como uma barreira entre a córnea e o filme lacrimal. Resultado: dormir com lente aumenta em dez vezes o risco de contaminação da córnea.

No Brasil, o tipo de lente de contato mais usada é a gelatinosa de descarte diário, semanal ou mensal. O problema é que muitos usuários não descartam a lente de acordo com o prazo de validade para economizar. “Quem usar lentes vencidas chega ao consultório com os olhos contaminados”, adverte.

Passo a passo

As principais recomendações do oftalmologista para preservar a córnea são:

Lavar cuidadosamente as mãos antes de manipular as lentes

Usar solução higienizadora para limpar e enxaguar lente e estojo

Friccionar as lentes para eliminar completamente os depósitos

Não usar água ou soro fisiológico na limpeza

Retirar as lentes antes de remover a maquiagem e quando usar spray no cabelo

Colocar as lentes sempre antes da maquiagem

Guardar o estojo em ambiente seco e limpo

Trocar o estojo a cada quatro meses

Respeitar o prazo de validade das lentes

Jamais dormir com lentes, mesmo as liberadas para uso noturno

Interromper o uso a qualquer desconforto ocular e procurar o oftalmologista

Retirar as lentes durante viagens aéreas por mais de três horas

Não entrar no mar ou piscina usando lentes