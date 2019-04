Maripá decreta ponto facultativo entre os feriados de aniversário da cidade e Sexta-feira da Paixão

O Município de Maripá decretou ponto facultativo na quinta-feira (18), entre o feriado que celebra os 29 anos de Emancipação Político-Administrativa da cidade comemorado no dia 17 de abril e o feriado de Sexta-feira da Paixão de Cristo, celebrado no dia 19. Desta forma, as repartições públicas municipais encerram o expediente na terça-feira (16), às 17h e retornam na segunda-feira (29), às 7h30.

Durante esse período, as secretarias irão atender em escala de plantão para manter os serviços essenciais. O atendimento médico emergencial será realizado no Pronto Atendimento 24 horas. A Rede Municipal de Ensino, incluindo as escolas e o CMEI (Centro Municipal de Educação Infantil), cumprirá o Calendário Escolar.

PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO – A população maripaense é convidada a prestigiar a programação que celebra os 29 anos de Maripá. O evento começa na sexta-feira (12) com o Culto Ecumênico na Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil (IECLB) e o restante da programação do dia e do fim de semana ocorrem no Centro de Eventos. As atrações incluem o Arrancadão de Tratores, apresentação da equipe Zerinho Bomba Show, Feira de Flores, Boteco do Chopp, além do show com Humberto & Ronaldo no sábado (13) e desfile comemorativo e almoço a base de peixe no domingo (14). No dia em que é comemorado o aniversário de Maripá, terça-feira (17), a programação vai para a Praça das Orquídeas. O dia será de muita diversão para as crianças, com recreação e brinquedos infláveis além do corte e distribuição do bolo para toda a população maripaense.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA:

12 de abril, sexta-feira:

19h30: Igreja IECLB – Culto Ecumênico em Ação de Graças pelo 29º Aniversário do Município de Maripá na Igreja IECLB

20h30: Chegada dos Tratores no Centro de Eventos

21h00: Noite do Tratorista – Boteco do Chopp e Show com Trio Fogasso.

13 de abril, sábado

09h00: Abertura da Feira de Flores, Abertura dos Boxes Tratorshow para visitação

15h00: Desfile de Tratores na cidade

17h00: Treinos livres da categoria Tratorshow e Aquecimento da equipe Zerinho Bomba Show

18h30: Início do Arrancadão de Tratores – Categoria Roceiros

19h30: Início do Arrancadão de Tratores – Categoria Tratorshow

20h00: Abertura oficial do Arrancadão de Tratores e Apresentação e desfile das equipes

22h30: Apresentação com Zerinho Bomba Show

23h00: Show gratuito com a dupla Humberto & Ronaldo

14 de abril, domingo

09h00: Reabertura da Feira de Flores e Reabertura dos Boxes Tratorshow para visitação

09h30: Desfile comemorativo na Pista de Arrancadas

11h30: Almoço à Base de Peixe no Amarelão

14h00: Treinos livres da Categoria Tratorshow e Aquecimento da equipe Zerinho Bomba Show

15h00: Reinício do Arrancadão de Tratores

17h00: Finais do Arrancadão de Tratores – Categoria Roceiros

18h00: Finais do Arrancadão de Tratores – Categoria Tratorshow

19h00: Show com Zerinho Bomba Show

19h30: Entrega da premiação do Arrancadão de Tratores; Boteco do Chopp – Show com Trio Fogasso

20h00: Encerramento da Feira de Flores

22h00: Encerramento da Praça de Alimentação; Encerramento da programação no Centro de Eventos

17 de abril, quarta-feira:

09h00 às 12h00 e das 13h00 às 18h00: Diversão para a criançada (recreação e brinquedos infláveis)

16h00: Bolo em comemoração ao 29º Aniversário do Município de Maripá