Marechal Rondon tem dois casos confirmados de coronavírus e outros 49 suspeitos

No fim da tarde desta quinta-feira (02), a Secretaria de Saúde de Marechal Cândido Rondon, por meio do Setor de Vigilância Epidemiológica, divulgou mais um boletim com relação aos números do novo coronavírus. São dois casos confirmados, outros 49 suspeitos e seis descartados.

O caso do tenista Thiago Wild recebeu apenas nesta quinta-feira a confirmação do Lacen (Laboratório Central do Estado do Paraná), por isso, não havia entrado nas estatísticas do município antes.

Um caso da doença é considerado suspeito somente quando se enquadra nas seguintes situações:

– Febre e pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade de respirar, batimento das asas nasais entre outros) e histórico de viagem para área com transmissão local, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), nos últimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais ou sintomas;

– Contato próximo domiciliar de caso confirmado laboratorial, que apresente febre e/ou qualquer sintoma respiratório, dentro de 14 dias após o último contato com o paciente.

COMO SE PREVENIR?

O Ministério da Saúde orienta sobre cuidados básicos para reduzir o risco geral de contrair ou transmitir infecções respiratórias agudas, incluindo o novo coronavírus. Entre as medidas estão:

– Lavar as mãos frequentemente com água e sabonete por pelo menos 20 segundos, respeitando os 5 momentos de higienização. Se não houver água e sabonete, usar um desinfetante para as mãos à base de álcool.

– Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas.

– Evitar contato próximo com pessoas doentes.

– Ficar em casa quando estiver doente.

– Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar com um lenço de papel e jogar no lixo.

– Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência.