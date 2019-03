Marechal Rondon divulga programação em alusão ao Dia Mundial da Água

Uma programação especial alusiva ao Dia Mundial da Água que será amanhã (22), ocorre desde o dia 11 de março em Marechal Rondon. As diversas ações sobre o tema estão sendo desenvolvidas pelas Secretarias de Educação e de Agricultura e Política Ambiental, além do SAAE (Sistema Autônomo de Água e Esgoto), em parceria com o Conselho dos Municípios Lindeiros, Itaipu Binacional, Conselho Municipal do Meio Ambiente e Encontros e Caminhos.

O auge da programação será na sexta-feira (22), às 14h30, no saguão da prefeitura, com a solenidade de lançamento do IV Prêmio Escola Sustentável, com o tema #PARTIURECICLAR e do projeto Patrulha da Água. Haverá ainda apresentações alusivas ao Dia Mundial da Água realizadas pelas escolas municipais Júlia Wanderley e Floriano Peixoto.

Também na sexta-feira, às 15h30, no aterro sanitário, haverá a oficina de recuperação de nascentes e ações desenvolvidas pelo Encontros e Caminhos.

Às 15h30, no reservatório de água do parque de exposições, alunos do quarto ano das escolas municipais Júlia Wanderley e Floriano Peixoto participarão de um passeio para conhecer o moderno reservatório em aço vitrificado I. Eles serão acompanhados pelo assessor de Atendimento ao Usuário do SAAE, Neander Kloss. As crianças também conhecerão a casa de química, onde o cloro e o flúor são adicionados na água para o tratamento.

Em duas oportunidades, às 8h e às 14h, turmas do Jardim I e II, matutino e vespertino do Colégio Evangélico Martin Luther conhecerão a área de captação de água do SAAE. Os alunos serão acompanhados pelo gestor ambiental, Gerson Luiz da Silva.

Ainda na sexta-feira, às 7h30, 14h e 15h30, palestra na SOORO sobre os cuidados com a água, que será ministrada pelo gestor ambiental, Fábio Alexandre Regelmeier.

MAIS AÇÕES

Entre hoje e sexta-feira, escolas estarão fazendo a “Corrente do Bem” pelo cuidado da água, com a distribuição de fitinhas aos alunos dos terceiros, quartos e quintos anos. As fitinhas contarão com a seguinte frase: “Minha atitude faz a diferença!”. A proposta é que fique uma fitinha para si amarrada ao pulso e as outras duas sejam distribuídas para pessoas da comunidade.

Na quinta-feira (21), das 9h30 às 11h30, no auditório da prefeitura rondonense, acontecerá uma formação para os professores de educação ambiental e ciências. O encontro será ministrado pelo assessor de Atendimento ao Usuário do SAAE, Neander Kloss. A ação dará continuidade na formação iniciada na semana pedagógica, visando repassar os objetivos e os procedimentos para a implantação do programa Patrulha da Água.

Ainda na quinta-feira (21), às 20h, no Rotary Guarani, haverá uma palestra sobre recursos hídricos e saneamento, ministrada pelo gestor ambiental, Fábio Alexandre Regelmeir.

INÍCIO

A programação alusiva ao Dia Mundial da Água foi iniciada na semana passada, com a entrega de um jornal produzido pelo SAAE, com o tema: “Saneamento Básico, Meio Ambiente, Saúde e Qualidade de Vida”. O material foi entregue em todas as 17 escolas municipais.