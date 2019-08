Marechal Futsal desafia Matelândia em busca da vice-liderança isolada

Mal. Rondon – Após aplicar sua maior goleada do ano, na vitória por 10 a 1 sobre o São José dos Pinhais, o Marechal Futsal volta à quadra neste sábado para novo desafio fora de casa. Às 20h30, no Ginásio Poliesportivo Olivo Biazus, desafia o Matelândia pela 20ª rodada da Série Ouro do Campeonato Paranaense.

O jogo vale a vice-liderança isolada do Estadual para o time rondonense, que ocupa a segunda colocação da classificação com 37 pontos conquistados em 17 partidas disputadas, empatado com o Cascavel, que já atuou 19 vezes pela competição. O líder Pato tem 41 pontos em 17 jogos realizados.

Já o time de Matelândia busca pontos a todo custo para evitar voltar à Série Prata. Momentaneamente na 13ª e penúltima posição, o Índio quer se reabilitar no campeonato diante um dos gigantes do Estado para seguir confiante na luta contra o rebaixamento.

No duelo do primeiro turno, o confronto foi equilibrado, em maio, e terminou empatado por 1 a 1 no Ginásio Ney Braga, em marechal Cândido Rondon.