Marechal e Foz estão cofirmados na Superliga C feminina de vôlei

Mal. Rondon – A CBF (Confederação Brasileira de Voleibol) divulgou os grupos e as tabelas da Superliga C 2019. A competição chega à segunda temporada e serve como acesso à Superliga B, segunda divisão da principal competição nacional do vôlei. As partidas serão de 28 de setembro a 11 de outubro e terão as equipes femininas de Marechal Cândido Rondon e de Foz do Iguaçu em busca do acesso.

A competição feminina foi dividida em três grupos. O Grupo A será em Marechal Cândido Rondon, com o time da casa, o de Foz, o Atacadão/AGEE (SP) e o Aprovec (GO). Os times entrarão em ação a partir do dia 3 de outubro, no Ginásio Ney Braga.

A Superliga C feminina contará com a participação de 12 clubes espalhados em três sedes. Pelo formato definido para o torneio, os times serão divididos em três grupos. O campeão de cada grupo garantirá a vaga na Superliga B.

O Grupo B será em Chapecó (SC), com o time da casa, o Bluvôlei (SC), o Aero Clube (RN) e o Mackenzie (MG). Já o Grupo C será em Recife (PE), com Sport (PE), Náutico (PE) e Sada Vôlei (MG).