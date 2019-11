Marco das 3 Fronteiras reforça as atrações culturais para o feriadão

O Marco das 3 Fronteiras abrirá durante todo o feriadão de Proclamação da República, das 14h às 22h. Turistas e moradores da região serão recebidos com música ao vivo na área do Restaurante Cabeza de Vaca, de sexta-feira (15 de novembro) a domingo (17 de novembro).

As tradicionais apresentações culturais de danças, que homenageiam à história e a cultura das 3 Fronteiras, começam a partir das 19h30. O Marco também conta com playground, perfeito para as crianças se divertirem em segurança, e com o Labirinto Cultural, que através da arte do grafite transporta o visitante para uma viagem cultural.

Experiência gastronômica – O Restaurante Cabeza de Vaca, localizado no Marco das 3 Fronteiras, oferece uma viagem gastronômica para o visitante por meio do paladar. O local conta com comidas típicas do Brasil, Argentina e Paraguai, além de garantir uma vista privilegiada do encontro entre os rios Iguaçu e Paraná.

Quer saber mais sobre o que fazer no Marco das 3 Fronteiras? Fale com a equipe do Marco no WhatsApp: +55 (45) 9137-3444 (wa.me/554591373444)

Serviço

Feriadão de Proclamação da República no Marco das Três Fronteiras

Atendimento: de sexta-feira (15 de novembro) a domingo (17): das 14h às 22h

Apresentações de dança: a partir das 19h30

Restaurante Cabeza de Vaca: das 16h às 23h30