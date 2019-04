Marchadores disputam o Pan da modalidade no México

Cidade do México – A seleção brasileira participa neste sábado e domingo do Campeonato Pan-Americano de Marcha Atlética, na cidade de Lázaro Cárdenas, no México. O Brasil terá 16 atletas na competição, que é válida também pelo IAAF Race Walking Challenge, o circuito mundial de marcha atlética da IAAF.

O Brasil disputa a competição com 16 atletas, sendo o brasiliense Caio Oliveira de Sena Bonfim o destaque da delegação. Ele vem de bons resultados, como a conquista do oitavo título consecutivo nos 20 km da Copa Brasil Caixa, no dia 17 de março, em Balneário Camboriú (SC).

Medalha de bronze no Mundial de Londres 2017, o Caio competiu depois no GP de Rio Maior, em Portugal, no dia 6 de abril, terminando a prova na quarta colocação, com o tempo de 1h21min44, índice para os Jogos Pan-Americanos de Lima e o Campeonato Mundial de Doha.

Na classificação parcial do Circuito da IAAF, Caio ocupa a segunda colocação, após duas provas, com 13 pontos. O líder é o colombiano Eider Arévalo, que tem 16.

Os marchadores brasileiros disputam o Pan de Marcha Atlética a partir deste sábado, com as provas feminina e masculina dos 10 km sub-20 e dos 20 km adulto feminino. No domingo serão disputados apenas os 50 km masculino e feminino.