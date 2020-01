Máquinas, tratores e implementos já movimentam área do Show Rural

Desde segunda, máquinas e implementos chegam à área de 72 hectares que abriga o evento, em Cascavel, no Oeste do Paraná

Máquinas, tratores e implementos de todos os tamanhos e cores já movimentam a área que de 3 a 7 de fevereiro de 2020 receberá a 32ª edição do Show Rural Coopavel. Serão milhares de exemplares do que há de mais sofisticado no mercado para o produtor rural conhecer e fechar negócio, diz o coordenador geral do evento, o agrônomo Rogério Rizzardi.

O Show Rural Coopavel é o primeiro evento técnico do agronegócio de um calendário nacional que movimenta as principais regiões produtoras. Marcas que são líderes em seus segmentos apresentam lançamentos e novidades que unem o melhor da tecnologia com o melhor da eficiência. “Tudo para que o produtor rural possa produzir com mais agilidade e resultados cada vez mais significativos”, segundo Rizzardi.

O presidente da Coopavel (cooperativa que promove o Show Rural), Dilvo Grolli, informa que em uma época de tantas oportunidades e competição contar com o que há de mais sofisticado é um diferencial importante. “Por isso, aqui nesse evento, o agropecuarista tem uma enorme gama de opções em máquinas à disposição. Tudo para que ele possa conhecer, entender qual delas se encaixa melhor à sua necessidade e então confirmar o pedido”. Bancos e cooperativas de crédito que estarão no evento terão bilhões de reais à disposição para linhas de financiamento.

O evento

Criado em 1989 como um dia de campo, o Show Rural Coopavel chega à sua 32º edição como um dos três maiores do mundo. Será de 3 a 7 de fevereiro, e espera receber 250 mil pessoas e movimentar R$ 2 bilhões em negócios. Serão 650 expositores, empresas dos mais diferentes nichos ligados ao agronegócio. O acesso ao parque e o uso do estacionamento, que tem capacidade para 14 mil veículos, são gratuitos. Os portões estarão diariamente abertos à visitação das 8h às 18h.