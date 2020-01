Mantenedora e NAD realizam a 32ª Semana Pedagógica

O retorno dos professores do Centro FAG e da Faculdade Dom Bosco foi marcado pela abertura da 32ª Semana Pedagógica. O reencontro aconteceu no anfiteatro da reitoria e a programação contou com duas mesas-redondas com discussões no contexto da educação superior. O evento foi coordenado pelo NAD (Núcleo de Apoio Docente), com suporte da mantenedora do Centro FAG.

A primeira mesa-redonda foi sobre Educação e Espiritualidade. Os mediadores foram o Padre Reginei José Módolo (Padre Zico), que abordou o tema “Fé: Contexto Humano e Religioso”; o médico do Hospital São Lucas Mauro Bonatto, que falou sobre “Epigenética: modelo interativo relacional”; e o professor Enzio Obana, que é mestre em Educação e explorou o tema “Corpo, Mente e Cérebro: uma releitura”.

Os mediadores da segunda mesa-redonda foram o coordenador do Nead (Núcleo de Educação a Distância), Cleber Fagundes Ramos, que mostrou como está o cenário da educação nacional referente ao avanço do ensino a distância; o pró-reitor acadêmico, Afonso Cavalheiro Neto, que falou sobre as mudanças nos instrumentos de avaliação do MEC (Ministério da Educação); e a coordenadora do NAAE (Núcleo de Atendimento e Apoio ao Estudante), Patrícia Barth Radaelli, cujo tema foi processo de implantação e consolidação do ecossistema de permanência de estudantes.

Durante toda a semana aconteceram painéis e oficinas para que os docentes aperfeiçoassem ainda mais o conhecimento.