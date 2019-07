Manaus, Ituano, Brusque e Jacuipense conquistam vaga na Série C

Depois de 260 jogos e uma disputa de maio a julho, foram definidos os quatro times que estarão na Série C 2020. Nos últimos sábado (20) e domingo (21), o Campeonato Brasileiro Série D teve seus jogos de volta das quartas de final e, consequentemente, a definição dos acessos. Pela primeira vez na história, Manaus e Jacuipense vão disputar a terceira divisão. O Brusque volta à Série C depois de 31 anos e o Ituano após 12 anos.

Manaus e Jacuipense pela primeira vez na terceirona

Do sonho no começo para a realidade no final, amazonenses e baianos conquistaram pela primeira vez em suas histórias o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro. O primeiro a garantir a vaga foi o Manaus, no sábado (20). Depois de perder o jogo de ida para o Caxias por 1 a 0, o Gavião do Norte contou com a força de sua casa para reverter o placar e goleou por 3 a 0. Os mais de 44 mil torcedores presentes na Arena Amazônia – recorde nessa edição da Série D – apoiaram o Manaus rumo ao acesso.

A campanha do Gavião do Norte foi quase perfeita nesta Série D. Na primeira fase, quatro vitórias e dois empates. A invencibilidade seguiu na segunda fase com duas vitórias no duelo contra o Real Desportivo-RO. A primeira derrota só veio no jogo de volta das oitavas de final, para o São Raimundo-PA. O revés levou a decisão para os pênaltis e o Manaus conquistou a vaga na quartas, onde superou o Caxias.

Outro time que vai pela primeira vez à Série C é o Jacuipense. O time baiano também fez valer sua casa na partida da volta para conquistar o acesso. Após o empate por 2 a 2 no jogo de ida, o Leão venceu o Floresta-CE por 1 a 0. Com uma das melhores campanhas da primeira fase, o Jacuipense terminou na liderança do seu grupo com cinco vitórias e uma derrota. Na segunda fase, uma vitória e uma derrota contra o Central-PE e vaga conquistada nos pênaltis. Nas oitavas de final, o Leão enfrentou o América-RN e após um empate e uma vitória, a equipe chegou as quartas. Agora, Jacuipense e Manaus se enfrentam pela semifinal.

Ituano e Brusque voltam à Série C

Tradicional equipe paulista, o Galo está de volta à Série C após 12 anos. Na partida de ida das quartas de final da Série D, jogando diante de sua torcida, o Ituano conquistou uma boa vantagem por 3 a 1. Na volta, com o placar a seu favor, o time paulista segurou o Itabaiana-BA e perdeu por 1 a 0. Na soma, 3 a 2 e acesso garantido.Irregular no começo da Série D, o Ituano passou em segundo lugar no grupo com três vitórias, dois empates e uma derrota. Na segunda fase, a equipe cresceu e venceu as duas partidas contra a Caldense. Nas oitavas, contra o Vitória-ES, um empate e uma vitória.

Ainda mais tempo longe da Série C, o Brusque está de volta após 31 anos. Os catarinenses tiveram o jogo mais tranquilo na briga pelo acesso. Depois de perder na ida por 1 a 0, o Brusque goleou o Juazeirense-BA por 4 a 0 contando com o apoio de sua torcida. A campanha do acesso começou com uma boa campanha na primeira fase, sendo líder do Grupo A15. Na segunda fase, contra o Hercilio Luiz, um empate e uma vitória. Nas oitavas de final, 1 a 1 com o Boavista no Rio de Janeiro e 3 a 0 em Santa Catarina. Agora, Ituano e Brusque se enfrentam pela semifinal do Brasileiro Série D.