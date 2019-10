Mallorca x Real Madrid: Eden Hazard, sozinho, vale mais que o dobro do elenco rival; veja

O Mallorca, que ocupa somente a 18ª posição da La Liga, tem que se contentar com um elenco modesto, tão modesto que não custa nem metade do que vale Hazard - Foto:Ilustração

O Mallorca, que ocupa somente a 18ª posição da La Liga, tem que se contentar com um elenco modesto, tão modesto que não custa nem metade do que vale Hazard - Foto:Ilustração

Encerradas as datas FIFA, é o momento do Campeonato Espanhol retomar a todo vapor. Na 9ª rodada da competição, o Mallorca recebe o Real Madrid. As equipes se encontram em situações opostas na tabela de classificação, e o valor dos elencos ajuda a explicar as posições completamente diferentes. Para se ter uma ideia do abismo, somente Hazard, astro que chegou para substituir CR7, vale mais do que o dobro de todo o time das Ilhas Baleares.

Sucesso por muitas temporadas no Chelsea, da Inglaterra, o belga Eden Hazard foi por muito tempo cobiçado por gigantes europeus, principalmente o Real Madrid, que a cada janela de transferência despontava como provável destino da estrela. No entanto, foi somente depois da saída de Cristiano Ronaldo para a Juventus que o meia finalmente desembarcou em Madri.

No início da temporada 2019/20, os merengues pagaram uma bolada ao clube londrino por sua grande estrela e Hazard chegou à Espanha com valor de mercado em 150 milhões de euros (cerca de R$ 682 milhões). A quantia o torna o terceiro jogador mais valioso do mundo, ao lado de Harry Kane (Tottenham) e Mohamed Salah (Liverpool) – o trio só fica atrás de Neymar (180 milhões de euros) e Kylian Mbappé (200 milhões de euros), parceiros no PSG. Os dados são do site especializado Transfermarkt.

Se por um lado o líder do Campeonato Espanhol pode esbanjar um elenco bilionário, o Mallorca, que ocupa somente a 18ª posição da La Liga, tem que se contentar com um elenco modesto, tão modesto que não custa nem metade do que vale Eden Hazard. Somando todos os jogadores do plantel atual, o clube tem valor de mercado de 58,55 milhões de euros (R$ 266 milhões, aproximadamente).

Sem contar com grandes estrelas, o Mallorca sequer é dono dos seus quatro jogadores mais valiosos. A promessa japonesa Takefusa Kubo, emprestado pelo próprio Real Madrid, vale 10 milhões de euros (R$ 45,5 milhões), assim como o atacante Cucho Hernández, que pertence ao Watford, da Inglaterra. Ainda entram nessa lista Abdul Rahmam Baba, do Chelsea, e Fabri, do Fulham. O atleta mais valioso que é do próprio Mallorca é o meia Aleix Febas, cria da base dos merengues – ele vale 4 milhões de euros (R$ 18,2 milhões).

EM QUEM VOCÊ APOSTA?

Mesmo fora de casa, o Real Madrid é muito favorito a vencer a partida. Invicto até o momento no Campeonato Espanhol, os líderes da competição somam cinco vitória e três empates. Por isso, um triunfo dos galáticos rende 1.44 vezes o valor apostado no Betsul, o maior site de apostas esportivas da América do Sul.

Já uma zebra, em caso de vitória do Mallorca, que só triunfou duas vezes nas primeiras oito rodadas, está cotada em 5.94. O empate tem odd estimada em 4.29 antes de a bola rolar.

Boa opção para multiplicar ainda mais o valor investido no Real Madrid é apostar que a equipe da capital saíra de Mallorca com uma goleada. Por exemplo, apostando que os merengues triunfam por pelo menos três gols de diferença (na opção “Handicap Jogo”, Real Madrid H-2), sua aposta pode multiplicar 3.84 vezes.

Fonte: Betsul