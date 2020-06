Mais três pacientes se recuperam do coronavírus e saem do Hospital Municipal

A tarde desta segunda-feira (15) foi marcada por comemorações no Hospital Municipal Padre Germano Lauck, de Foz do Iguaçu. Além das 6 altas ocorridas no último sábado (12), outros 3 pacientes, 2 de Foz do Iguaçu e 1 de Toledo puderam voltar para suas casas hoje. A unidade hospitalar já contabiliza 26 altas de pacientes recuperados da Covid-19.

Os pacientes de Foz do Iguaçu são Lucas This, de 27 anos e Pedro Rubloski, de 62 anos. Jose Carlos Costa de Souza, de 52 anos, é morador de Toledo.

O jovem de 27 anos, com comorbidades, começou apresentar quadro de febre, vômitos, cefaleia, tosse produtiva com dor torácica, dispneia e prostração. Orientado a procurar o Hospital Municipal, ele precisou ficar internado por 5 dias na Enfermaria da ala Covid. Respondendo bem ao tratamento e apesar dos problemas respiratórios, o paciente não necessitou do suporte da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), e continuará a ser atendido em sua residência, com a administração correta de medicamentos pelo Programa Melhor em Casa.

Pedro Rubloski, de 62 anos, deu entrada na instituição no dia 11 de junho. O paciente estava sendo acompanhado pela Telemedicina. Ao relatar dispneia, o médico de plantão o encaminhou ao Hospital Municipal para uma radiografia no tórax. Avaliado pela equipe, decidiram pela internação, até o seu restabelecimento. “Cheguei aqui com dificuldade de respirar quando fazia esforço. Cuidaram de mim, como deveriam ter cuidado e, portanto, sou muito grato a todos os profissionais, pela dedicação prestada aqui no Hospital. Agradeço também a Deus pelo dom da vida e agora, vamos continuar vivendo”, disse Pedro.

Internado há cinco dias no Hospital Municipal, Jose Carlos Costa de Souza, de 52 anos, de Toledo (PR), que pertence à 20ª Regional de Saúde, era o mais emocionado. Ele deu entrada na unidade com quadro de tosse, dispneia, mialgia e exame positivo para Covid-19. O paciente relatou à equipe que era funcionário de um frigorífico de abate de suínos, onde 6 trabalhadores testaram positivo para o novo Coronavírus.

“Depois de uma viagem longa, cheguei a Foz do Iguaçu, pela Regulação de Leitos, pois não havia vaga e nem estrutura que existe aqui. Neste hospital estão todos de parabéns, pelo tratamento que recebi. Em pouco tempo de convivência, fiz amigos. Eu não tenho o que falar, somente agradecer a eles por tudo que fizeram. Eles nos tratam como uma família e isso é muito importante para os pacientes. Estamos longe da nossa família e são eles que nos oferecem apoio. Estou conseguindo respirar tranquilo, não sinto mais nada”, relatou José Carlos, tomado pela emoção.

Para o diretor-presidente do Hospital Municipal, Sergio Fabriz, relatos como o de José Carlos fazem perceber o quanto as informações passadas de forma clara e segura ajudam os pacientes no tratamento da doença e sua recuperação. “A humanização torna o atendimento mais eficaz, ajudando os pacientes, a não terem tanto medo e aceitarem o tratamento, que às vezes pode ser tão árduo”, pontua Fabriz.