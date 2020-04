Mais duas pessoas testam positivo para coronavírus em Umuarama

Mais dois casos de covid-19 foram confirmados em Umuarama na tarde dessa segunda-feira (27) pela Secretaria Municipal da Saúde.

Os pacientes são um casal de idosos – a mulher com 72 anos e o homem com 84 anos. Ele está hospitalizado em enfermaria, com sintomas gripais, e ela permanece isolada em sua residência. Por enquanto não foi possível identificar como eles foram infectados pelo coronavírus. Familiares que tiveram contato com eles estão em isolamento domiciliar, sob monitoramento da Secretaria de Saúde.

Com mais esses casos, a cidade passa a registrar seis pacientes positivos para a doença – três pessoas foram curadas, uma mulher está internada em UTI, um homem em enfermaria e a esposa em isolamento domiciliar. Conforme o último boletim, Umuarama tem ainda 73 pessoas isoladas em casa e dois internados em enfermaria hospitalar com suspeita de Covid-19, de um total de 282 notificações; outros 201 casos suspeitos já foram descartados.