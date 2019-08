Mais de 300 casais são esperados para cerimônia

No próximo dia 17 de agosto, no Complexo Esportivo Ciro Nardi, às 18h, haverá mais uma edição do Casamento Coletivo com bênção ecumênica, que faz parte do tradicional Programa Justiça no Bairro-Sesc Cidadão, realizado por Tribunal de Justiça do Paraná, Sistema Fecomércio, Sesc, Senac, prefeitura e Cartórios de Registro Civil. As inscrições foram abertas no dia 29 de maio e se encerraram em julho.

De acordo com a Secretaria de Assistência Social de Cascavel, este ano 225 casais devem participar da cerimônia. Mas, diferente de outras edições, o casamento coletivo irá contar com a presença de casais dos municípios da regional da Amop (Associação dos municípios do Oeste do Paraná) e a previsão é de que mais de 300 casais participem da cerimônia. Por isso, a orientação é para que os casais cheguem com antecedência de duas horas para assinar os documentos.

O local da cerimônia receberá decoração com flores, tapete, mensagens, músicas românticas para abrilhantar a tradicional troca de alianças e o tão esperado “Sim”. Os convidados serão acomodados na arquibancada do ginásio e a cerimônia será presidida pela desembargadora Joeci Camargo.

No ano passado, 170 casais se inscreveram no casamento coletivo: “Este ano, além de superarmos as inscrições de Cascavel, teremos a participação de outros municípios, o que enriquecerá ainda mais o evento”, disse Poliana Lauther, gerente de Proteção Social Básica, da Secretaria de Assistência Social.