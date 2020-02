Mais de 1 milhão de alunos enchem os 2,1 mil colégios

Depois de dias de preparação coletiva, professores, pedagogos e diretores estavam prontos para recepcionar os mais de 1 milhão de alunos da rede estadual, que iniciou o ano letivo esta semana (5).

No primeiro dia, o frio na barriga é geral, para estudantes e professores. Mesmo com duas décadas de docência, a professora de Física Dijalmary Chas conta que ainda fica ansiosa para o início das aulas. Ela, que leciona para jovens do Ensino Médio, diz que o maior desafio de todo ano letivo é o terceiro ano. “A gente tem um terceirão pela frente. Apesar de conhecer muitos desses alunos desde o primeiro e o segundo ano, eu fico na expectativa para eles alcançarem o objetivo final dessa trajetória escolar, que é ingressar na universidade. A minha preocupação é de que em cada aula eu possa apoiar esses alunos para que eles cheguem ao fim do ano com esse objetivo alcançado”, revela a professora.

Para as equipes diretivas, o retorno às aulas representa o início da colheita de frutos de toda a preparação feita desde o começo do ano. Recentemente, os servidores estiveram reunidos no Seminário Foco na Aprendizagem, voltado aos diretores, que participaram de oficinas de formação, palestras e ouvidorias – momento para registrar sugestões e esclarecer dúvidas diretamente com os responsáveis por departamentos da pasta.

Houve, ainda, os dias de estudo e planejamento, momento para as escolas debaterem, analisarem e construírem ações pedagógicas que vão fazer a diferença aos estudantes da rede neste primeiro trimestre.

Reencontro

Para Isadora Tokarski, de 14 anos, 2020 marca o último ano do Ensino Fundamental e também o primeiro ano estudando no turno da manhã. Ela brinca que não sentiu dificuldade em acordar cedo, tamanha a ansiedade para reencontrar os amigos. “Este ano vai ser diferente, com uma rotina diferente. Depois vamos para o Ensino Médio e eu estou nervosa, mas o nono ano está aí e a gente tem muito o que aprender. Ficamos as férias inteiras sem ver os amigos e reencontrá-los é muito legal, dá uma sensação muito boa. Rever os professores e conhecer gente nova é muito bom também”.

Para Matheus Shimabukuro dos Santos, 15 anos, a ansiedade é grande por se tratar de seu último ano antes do temido terceirão. Ele, que começa os estudos no segundo ano do Ensino Médio, sonha em cursar Gastronomia. “É um ano antes de sair do colégio e ir para a faculdade, e eu quero me esforçar muito nos estudos. A expectativa de ir bem nas aulas e tirar boas notas é alta. Faz tempo que eu não vejo meus amigos. Quero colocar o papo em dia e também rever os professores”.

Mais aprendizagem

O diretor do Colégio Estadual São Paulo Apóstolo, Juliano Nunes da Rosa, está empolgado especialmente com a ampliação do Programa Mais Aprendizagem.

Criada para substituir as antigas Salas de Apoio, que atendiam apenas estudantes com dificuldades de aprendizagem em Língua Portuguesa e Matemática, a iniciativa atual tem como objetivo fazer com que o estudante avance na série em que está inserido.

As atividades, realizadas no contraturno, têm como foco quatro áreas: leitura, interpretação de textos, escrita e resolução de problemas. Se em 2019 765 escolas receberam o programa, em 2020 serão 1,3 mil escolas beneficiadas.

“O Mais Aprendizagem veio para ficar mesmo. Do ano passado para cá já tivemos um bom retorno em relação ao projeto, e para esse ano a expectativa é maior ainda. É um programa bem interessante do Estado”, opina Juliano Nunes da Rosa.

Ao contrário do que acontecia nas Salas de Apoio, agora as escolas têm autonomia para selecionar os profissionais que vão atuar no programa. O foco é em profissionais mais atentos a metodologias diferenciadas. Ainda, o Mais Aprendizagem é voltado tanto a estudantes da fase final do Ensino Fundamental quanto a jovens do Ensino Médio. Antes, eram contemplados apenas alunos dos sextos e sétimos anos.