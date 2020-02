Maior feira do agronegócio recebeu quase 300 mil pessoas

Dentre os 650 expositores do Show Rural, o Centro FAG se destacou com uma acolhedora estrutura para recepcionar os visitantes. O envolvimento de professores, alunos e colaboradores garantiu atividades variadas para quem passou no Centro Tecnológico da Coopavel. Cerca de 300 mil pessoas visitaram a maior feira.

Foram ofertados serviços na área da saúde, informações, curiosidades, diversão e brindes. O espaço também abriu oportunidade para os visitantes conhecerem sobre os cursos de graduação (presencial e EAD) e de pós-graduação, com a possibilidade para realizar a prova do vestibular em um ônibus confortável e climatizado.

O encarregado do setor de eventos, Josimar Xavier, diz que o saldo do trabalho da FAG foi positivo: “Foram várias provas aplicadas do Vestibular Agendado. Tivemos o engajamento de 70 colaboradores [entre alunos, professores e funcionários] por dia e a presença de 15 colegiados, além dos nossos parceiros. Acredito que levamos um pouquinho do que é a FAG para todo o Brasil e para o exterior, já que a feira recebe visitantes de todo o mundo”.

Fundação Hospitalar São Lucas

O Hospital São Lucas também foi parceiro, colaborando com o atendimento ambulatorial. Equipes de médicos e enfermeiros trabalharam os cinco dias do evento dando suporte à Coopavel. Estrutura, equipamentos, medicamentos e ambulância também foram disponibilizados.

Sucesso no Hackathon

O Hackathon do Show Rural Digital contou com uma expressiva participação de acadêmicos, professores e egressos do Centro FAG. Foram 36 horas entre planejamento e desenvolvimento de projetos com soluções inovadoras para serem aplicadas ao agronegócio.

A equipe Mimosa, vencedora da maratona, contou com a participação do acadêmico de Sistemas de Informação Robby Cavalheiro e de Rodrigo Toledo, que é egresso de Publicidade e Propaganda. O time apresentou um projeto para controle de temperatura nas cooperativas de leite. Wagner Potratz, do curso de Agronomia, integrou a equipe Harvest Soy que foi vice-campeã e desenvolveu um aplicativo que identifica o momento correto para fazer a colheita no campo, de qualquer cultura. Já o terceiro lugar ficou com a equipe Pscico Logic e foi composta por Jeferson Eduardo Guido, do curso de Engenharia de Software; Liliam de Souza Guimarães, que é formada em Design Gráfico e atualmente cursa Design de Interiores; Willian Frank, de Engenharia Mecânica, e Rafael Mathias, que é egresso de Administração. Todos participaram, em 2019, do Startup Garage, projeto de incentivo ao empreendedorismo da FAG e do Sebrae. A Pscico Logic apresentou um projeto para a qualidade da água na piscicultura através de um aplicativo.

Nessa edição, a equipe campeã foi premiada com uma viagem para conhecer o ecossistema de inovação e tecnologia de Toronto, no Canadá. O segundo lugar recebeu R$ 4 mil e o terceiro lugar, R$ 2 mil.