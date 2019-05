Maio Amarelo: Centro FAG distribui cartilhas Blitz Educativa em Cascavel

O Centro Universitário FAG abraça a Campanha “Maio Amarelo”, e no último sábado (25) realizou uma ação no Calçadão da Avenida Brasil. Os cursos de Engenharia e Direito estiveram presentes com orientações para um trânsito seguro.

De forma conjunta, Direito e as Engenharias produziram uma cartilha com informações voltadas aos integrantes do trânsito – pedestres, ciclistas, motociclistas e motoristas. Informações como a necessidade da manutenção preventiva, penalidades do Código de Trânsito Brasileiro e regras de segurança que podem salvar vidas estão entre os assuntos abordados. “Ocorreram muitas mudanças no trânsito de Cascavel, mas precisamos seguir as regras. Por isso, fizemos nossa parte, chamando a atenção da população”, destaca a coordenadora de Engenharia Civil, Débora Felten.

No local, o curso de Fisioterapia também ofereceu terapias manuais, aferição de pressão e prova de função pulmonar.