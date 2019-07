Maia reunirá parlamentares no sábado para discutir Previdência

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), vai reunir líderes partidários, dentre outros deputados, amanhã (5), para discutir a aprovação da reforma da previdência em plenário na próxima semana. Pelo Twitter, Maia afirmou que o Brasil “não pode esperar” pelo crescimento econômico que, segundo ele, passa pela reforma.

“Amanhã me reunirei com líderes e deputados para começarmos os trabalhos de aprovar a reforma da Previdência na semana que vem. O Brasil não pode esperar para retomar o caminho do crescimento econômico, e a reforma da Previdência é um grande passo”, disse na rede social. Segundo afirmou à rádio Jovem Pan, em entrevista concedida hoje (5), o encontro será às 9h com “três, quatro líderes para começar a organizar a votação da reforma da previdência”.

Após várias horas de debates e apresentação de sugestões de retirada de trechos (destaques), a maioria delas negada, o relatório de Samuel Moreira (PSDB-SP) foi aprovado na Comissão Especial destinada a apreciar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) encaminhada pelo governo.

Maia já havia afirmado que a proposta começará a ser discutida na próxima terça-feira. O presidente da Câmara avalia que já tem votos necessários para aprovar a reforma no plenário. A expectativa do parlamentar é que a medida seja aprovada por pouco mais de 325 deputados. Uma PEC precisa de, no mínimo, 308 votos para ser aprovada.

Se aprovado pelos deputados, o texto segue para análise do Senado, onde também deve ser apreciado em dois turnos e depende da aprovação de, pelo menos, 49 senadores.

Reforma tributária

Ainda pelo Twitter, ele afirmou que será instalada uma comissão para elaborar uma reforma tributária. Segundo ele, a base da reforma será um projeto do deputado Baleia Rossi (MDB-SP). “Quando o governo enviar uma proposta sobre o tema, ela será apensada e tramitará em conjunto”, afirmou.