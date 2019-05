Mãe guerreira e sorridente

Magali Cristina Brum, natural de Chavantes (SP), deixou a terra natal em 1985, quando veio a Cascavel em busca de trabalho, acompanhada pela mãe. Na época, a sorridente jovem tinha apenas 14 anos.

Após conseguir emprego como empregada doméstica, Magali enxergou Cascavel como a possibilidade para estabelecer morada e constituir família. E assim o fez. As filhas Bianca, Camila Mayara e Mariângela são todas naturais de Cascavel. “Ela era uma pessoa feliz e gostava de ajudar as pessoas que precisavam. Nada nunca a derrubou”, descreve a caçula Bianca.

O triste diagnóstico

Magali Cristina Brum recebeu o diagnóstico de um câncer gástrico metastático no dia 30 de abril e desde então lutava para sobreviver. Na quinta-feira dia 9 a mãe foi fazer um teste de quimioterapia, mas não obteve resultado positivo. E assim, no auge da sua vida, aos 47 anos, Magali deu seu último suspiro. Além das filhas, deixou duas netas, uma de dez e outra de três anos. Bianca conta que a mãe sempre se manteve forte: “Ela aguentava sozinha para não preocupar as filhas”.