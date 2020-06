Mãe de secretário de Cascavel morre vítima da covid-19

A mãe do secretário de Planejamento de Cascavel, Edson Zorek, Rosa Maria Mussolini Zorek, faleceu vítima da covid-19.

Ela estava internada em um hospital de Assis Chateaubriand desde a semana passada.

32° óbito

Dona Rosa Maria tinha 61 anos é o 32° óbito confirmado por covid-19 em Cascavel. Ela tinha comorbidade associada de hipertensão arterial sistêmica. O óbito foi confirmado neste domingo em Hospital Filantrópico.

Zorek também se contaminou com o novo coronavírus no mês passado, mas já se recuperou.

O Município divulgoua seguinte boa de pesar:

Com tristeza, dor no coração e profundo sentimento, na condição de prefeito que informo oficialmente o óbito da *MÃE* do nosso querido secretário de Planejamento e Gestão, Edson Zorek: Dona Rosa Maria Mussulini Zorek, vítima da covid-19.

Acompanhamos toda dedicação, preocupação e zelo da família através do amigo Edson.

Essa é a história desses dias, meses, que só quem está de fato vivendo na retaguarda, na frente, ou que lamentavelmente quem é VÍTIMA ou tem um parente ou amigo contaminado, pode saber a profundidade do tamanho do grande problema que estamos enfrentando, àqueles que “brincam” que “desdenham” do vírus não têm dimensão do “DESSERVIÇO” que estão prestando a toda a sociedade!

A você Edson e a sua família, nosso amor, nosso respeito e toda solidariedade.