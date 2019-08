Uma estreia de luxo. Assim pode ser resumida a primeira participação de Luigi Di Lazzaro (Sicoob/Credivass/Anilag/Techspeed) em competições na Europa.

No último fim de semana, em Le Mans, na França, o piloto mineiro se destacou no Rotax Max Challenge International Trophy ao frequentar as primeiras posições nas provas mais importantes e decisivas. Luigi Di Lazzaro conquistou o sexto lugar.