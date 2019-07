Luciano é tricolor gaúcho

Porto Alegre – O Grêmio fechou contrato com o atacante Luciano, de 26 anos, ex-Fluminense que assina por três temporadas. Os direitos dele são ligados ao Leganés, da Espanha. Além do Flu, ele já atuou por Avaí, Atlético-GO e Corinthians, no Brasil, Leganés, na Espanha, e Panathinaikos, na Grécia.

A chegada contempla pedido de Renato Gaúcho, que mira novas opções ofensivas depois da lesão de Felipe Vizeu e da oscilação de André e Tardelli. Luciano só poderá ser inscrito na Libertadores a partir das quartas de final, caso o Grêmio avance. Além disso, não poderá jogar na Copa do Brasil, já que defendeu o Fluminense na competição.