Lua de abril anuncia mês agitado

As fases da Lua de abril anunciam a chegada de um mês muito agitado e cheio de energia — seja para colocar planos em prática ou para dar um basta em hábitos, pensamentos e situações que lhe estejam fazendo mal. Saiba como se organizar, agir e se preparar para cada acontecimento esperado para as fases da Lua deste mês.

Lua nova: A partir do dia 5, a Lua Nova estará presente no céu de abril, pronta para energizar cada indivíduo. No entanto, vale ressaltar que esse poder virá de forma muito intensa, e você se sentirá muito mais comunicativo, agitado e com a necessidade de fazer com que toda essa energia circule de alguma forma. Se existe algo “defeituoso” na sua vida, como um relacionamento ou um emprego, procure também dedicar essa fase lunar a conserta-lo ou simplesmente sair dele.

Lua crescente: Já ao dia 12, a Lua Crescente sugere um período onde arriscar é o melhor palpite. Use toda essa energia que vem caminhando desde o início do mês para investir nos seus sonhos — mesmo que alguns obstáculos se coloquem em seu caminho. Durante essa fase, você começará a sentir uma necessidade em reavaliar valores, crenças e ideais, assimilando apenas aquilo que lhe for benéfico.

Lua cheia: Extremamente poderosa, a Lua Cheia é uma das fases mais importantes, capaz de atrair amor e prosperidade. Durante esse ciclo, você poderá sentir a vida amorosa e financeira com mais ousadia, força de vontade e até mesmo um pouco de impaciência.

Lembre-se que as coisas realizadas durante a Lua Cheia costumam demorar mais para acabar. Então pense bem sobre quais situações você deseja vivenciar por mais tempo.

Lua minguante: Até aqui, o mês provavelmente foi marcado por reflexões e decisões. Com início no dia 26, a Lua Minguante marca a necessidade de se preparar novamente para um novo ciclo prestes a iniciar.Durante a lua minguante não se recomenda começar nada, somente colocar um ponto final em algo que não te acrescente em nada.

Conselho dos Astros: com grande energia circulando, você precisará tomar cuidado com a impaciência e o nervosismo. No entanto, certo filtro será ativado, tornando-o capaz de rejeitar tudo aquilo que não for de sua natureza, assimilando apenas o aquilo que trouxer o bem para a sua vida.

