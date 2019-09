Look de crossfit: Veja essas dicas!

Quem gosta de treinar e estar bem vestido, não pode ficar de fora dessas dicas! Veja as principais tendências e o look de crossfit que mais se destaca dentre as possibilidades. Entenda como fazer a combinação adequada com roupas crossfit.

Se você vai começar a treinar crossfit, precisa ter em mente que essa metodologia de treinamento teve criação por muitos anos, com o objetivo de promover uma melhor qualidade de vida.

É de alta intensidade e consegue explorar 10 capacidades do nosso corpo: a resistência dos músculos, da respiração, a força, a velocidade, a coordenação, precisão, equilíbrio, a flexibilidade, potência e a agilidade. Para isso tudo, é claro que vamos precisar de um bom vestuário, não é mesmo?

O que vestir no Crossfit?

O crossfit é uma modalidade de atividades físicas que vem ganhando a confiança de atletas e amadores. E pensando em todas as séries que o corpo precisa fazer, é claro que o look não pode ser deixado de lado. Isto porque ele deve promover todo o conforto para a atividade e ainda apresentar o estilo do indivíduo!

Esse conforto é para gerar a segurança de uma performance adequada. Em relação ao estilo, há a garantia da atitude e da personalidade daqueles que estão treinando. Até porque é possível permanecer belo ou bela inclusive praticando o crossfit, não é mesmo?

Conforto é imprescindível

O crossfit é um tipo de exercício físico de alta intensidade e energia, que faz uso do peso do próprio corpo e dos materiais específicos como:

cordas;

elásticos;

pneus.

Isso faz com que se aumente a resistência e todo o metabolismo. As atividades físicas fazem a exigência da mobilidade e da força. Portanto, quanto maior a liberdade do indivíduo, melhor será a realização do exercício. É por isso que o vestuário é tão importante quanto os equipamentos que o esportista usa. Faz-se necessário que o público procure aquilo que melhor se adequa aos exercícios disponíveis pela academia ou galpão de crossfit!

As roupas para crossfit são aquelas que proporcionam um melhor desempenho do indivíduo durante as atividades físicas, e que permitem a transpiração, sem problemas. Isto porque as batidas de exercícios são muito intensas e requerem um vestuário que não atrapalhe, em hipótese alguma, a performance física.

Como selecionar os melhores modelos de look de crossfit?

A partir do aquecimento da área fitness, essa categoria da moda para aqueles que se exercitam teve ampliação de um leque de alternativas para esbanjar qualidade, conforto, beleza e muito estilo.

Determinados modelos e artigos conseguem marcar presença fortíssima entre as academias e galpões de crossfit. Veja os principais!

Camiseta/ Regata

Essas são peças fundamentais e atuam permitindo muita mobilidade em relação aos braços. São leves para tornar fácil o exercício. É destaque para ambos os gêneros, e consegue facilitar todas as atividades que envolvam a parte superior do corpo.

Os modelos mais interessantes são aqueles que abrangem um pouco da personalidade do indivíduo. Se você é extrovertido ou extrovertida e gosta de estampas, então procure camisetas que possam apresentar isso. Gosta de discrição? As camisetas lisas podem transparecer isso também. O importante é fazer uso de cores que mais se destacam para você!

Top

Para a mulherada, é preciso cuidar o tipo do top para não haver interferências na movimentação. Cuidado para não ser muito ousada nas tiras e demais ornamentos, em razão das flexões e saltos.

Escolhendo a opção que melhor se adequa ao seu corpo e que promova a facilidade na performance dos exercícios, atente-se às cores e design que dão aquela força na hora de apresentar a sua personalidade no treino!

Meião

Uma peça inusitada, talvez? Para quem é novato sim. Mas eles são artigos fundamentais para proteger as canelas ao longo das atividades físicas com as cordas e o levantamento do peso. Os meiões ajudam a melhorar a performance do atleta, sem que os equipamentos utilizados possam esbarrar na canela ou prejudicar o desempenho do exercício.

Bermudas e shorts

De mesma forma que as meias, as bermudas e os shorts são essenciais para gerar um conforto maior e, ainda, deixar espaços para os itens que precisam ter contato com pés e pernas.

Escolha o short que melhor se adequa à sua silhueta, nem muito justo e nem muito largo, para não atrapalhar o desenvolvimento de uma série, por exemplo, que se destaca pela movimentação acelerada. Certifique-se de que as estampas estão de acordo com a sua personalidade! O ideal é caprichar nas produções!

Calçados

Aqui é preciso de um tênis bem reforçado, porque a movimentação intensa, como levantamento dos pesos e saltos são muito comuns nesse exercício. Essa peça importantíssima para o treino precisa absorver todo o impacto que os pés sofrem ao pular, e impulsionar o esforço físico. O calçado reforçado é capaz de auxiliar efetivamente no treino, evitando acidentes e conduzindo a atividade à uma performance adequada.

Acessórios

Munhequeiras, luvas e joelheiras são apetrechos importantíssimos para quem pratica o crossfit. O importante, portanto, é escolher dentre as peças que possam fazer você sentir o conforto e que não sejam um incômodo, nem ao longo do treino.

Apostar na utilização de somente alguns dos itens necessários para não fazer a sobrecarga do corpo é importantíssimo. Isso evita que o exercício não seja feito da forma correta!

Protetores de mão

Grips feitos em couro geram maior aderência e não permitem que o suor possa atrapalhar na boa performance, além de reduzir as possíveis bolhas. As mãos precisam ser cuidadas de mesma forma que os pés. Protegidas, ambas partes do corpo são responsáveis por dar a melhor performance ao atleta.

Tenha em mente que além do conforto, você deve se sentir à vontade com aquilo que está vestindo, sempre! O seu look diz muito sobre a sua personalidade! Capriche nas produções e escolha a Barbell para fazer parte do seu dia-a-dia de exercícios físicos no crossfit!

Texto feito por Barbell