Lançamento livro Vozes do Paraná, com noite de autógrafos e conversa com os profissionais pioneiros da comunicação da cidade e da região acontece nesta segunda-feira (28), às 19 horas, no Auditório principal do Centro Universitário Univel.

O que é a vida sem memórias, lembranças e uma história para ser contada? São experiências, erros e acertos no acumulado da nossa trajetória que fizeram toda a diferença no que somos hoje e que também podem agregar às gerações futuras. É por isso que um livro se mostra tão importante, fazendo com que esses relatos sejam eternizados nas páginas da história. O livro “Vozes do Oeste do Paraná” inicialmente foi idealizado pelo professor Sérgio Brum e prontamente teve acolhimento pelos acadêmicos e docentes do Centro Universitário Univel.

Assim nasceu o “Vozes do Oeste do Paraná”, que procura resgatar e estimular a preservação da memória profissional de radialistas e de publicitários do oeste paranaense. Nele é possível encontrar a biografia de dezesseis personalidades que fazem e fizeram história em nosso estado. Histórias de pessoas que ainda estão na ativa, como o jornalista Edson Moraes; até ao registro póstumo de quem foi tão importante para nossa cidade, como Fernando de Matos.

O trabalho mobilizou o Centro Universitário Univel e envolveu 28 alunos dos cursos de Jornalismo, Publicidade e Fotografia. Acompanhados de seis professores desses cursos. O resultado pode ser conferido nas 121 páginas produzidas com imenso carinho. É uma obra que abre caminho para que outras surjam com o fim de manter a memória e os feitos dos profissionais da comunicação do nosso estado.

Com a presença de radialistas e publicitários biografados, alunos participantes e professores colaboradores, o lançamento do livro “Vozes do Oeste do Paraná” será realizado às 19 horas desta segunda-feira (28), e contará com noite de autógrafos e bate-papo com os participantes do livro.

A HISTÓRIA DESSES PROFISSIONAIS ESTÃO NA PRIMEIRA EDIÇÃO DO LIVRO VOZES DO PARANÁ

> Amir Kalil

> Ary Cordeiro de Oliveira

> Bruno Preguol Vieira

> Celso Romankiv

> Dinarte Sinhuri

> Edely Tápia

> Edson Moraes

> Fernando Gomes

> Fernando José de Matos

> José Carlos Barboza – Barboza Filho

> José Pedro Monteiro Filho

> Ivan Zuchi

> Leonardo Chiella

> Lucas Rafael Pereira de Souza

> Pedro Mikilita

​> Valdomiro Cantini