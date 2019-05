Livro trata de queijo colonial artesanal

O Instituto Emater, a UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná) de Francisco Beltrão, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento na Unidade Pato Branco e a Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná), com apoio da Cresol, publicaram um material técnico sobre a produção de queijos artesanais.

O livro “Segurança Alimentar na Produção de Queijo Colonial Artesanal” destina-se a quem estuda e/ou trabalha na área ou simplesmente gosta de queijo. Com a publicação do material técnico, a segurança alimentar na produção do queijo colonial artesanal é o foco principal do curso gratuito que está sendo ofertado pela UTFPR de Francisco Beltrão em parceria com Emater e demais instituições.

O curso é composto por 14 módulos e ocorre todas as sextas-feiras úteis até o dia 26 de julho de 2019, na nova sede da Cresol em Francisco Beltrão. Cada módulo aborda um capítulo do livro: sanidade do rebanho; obtenção higiênica do leite; boas práticas de fabricação; higiene e sanitização para agroindústrias; tecnologia de fabricação de queijos; microbiota do leite cru; maturação e legislação brasileira de queijos artesanais; indicação geográfica; valorização do queijo colonial; qualidade nutricional e sensorial; importância do “saber-fazer”; gestão da qualidade na agroindústria; aproveitamento do soro de leite; embalagem e rotulagem para queijos artesanais.